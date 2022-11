- Megkeresett az általános iskola vezetője, Bagóczki Zsoltné, hogy az iskola számára is tudnánk-e párnákat készíttetni. A kérést a tettek követték és pár nap alatt el is készült 100 darab. Azért, hogy minden tanterembe jusson, még legalább 30-40 darabra van szükség, azt is megoldjuk - tájékoztatott a polgármester. Az önkormányzat ehhez is biztosít alapanyagot. A munkát a közfoglalkoztatásban dolgozó Kolompár Mária végezte el, illetve végzi napjainkban is.