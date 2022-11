Növelték a látogatók számát

Arról, hogy milyen hatásai voltak a fejlesztéseknek a Munkácsy Mihály Múzeumban, dr. Bácsmegi Gábor igazgató beszélt.

Kifejtette: a megújult állandó kiállításokkal tudták növelni a látogatószámot a koronavírus-járvány előtti békeévekhez képest is, szemben több vidéki múzeummal. Úgy véli, az is óriási szó, hogy egy városban negyven eredeti Munkácsy Mihály-alkotást láthatnak az érdeklődők. Ugyanakkor szükséges az állandó kiállításokat is folyamatosan újabb elemekkel bővíteni, hogy érdemes legyen ismét megtekinteni.

Emellett olyan időszaki tárlatokat igyekeznek Békéscsabára hozni a jövőben is, amelyek szintén bevonzzák a turistákat is. A terrakotta hadsereget például 11 ezer 500-an tekintették meg.

Hatalmas eredménynek nevezte, hogy a békéscsabai kiérdemelte Az év múzeuma címet idén, ebben szerinte a tárlatoknak jelentős szerepük volt.

Kiemelte: a múzeum december 23-ig nyitva van, majd január 19-étől látogatható lesz a Munkácsy Mihály-kiállítás csütörtöktől vasárnapig. A tervek szerint április 1-jétől nyit ki újra teljesen az intézmény egy időszaki kiállítással.