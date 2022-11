Daniné Nemes Erzsébet, az okányi óvodát és bölcsődét magában foglaló intézmény igazgatója elmondta: sokak összefogására, tenni akarására volt szükség ahhoz, hogy megnyithassa a kapuit a bölcsőde a gyermekek és szüleik számára. A családbarát intézmény, ahol a kicsik biztonságban tölthetik el a mindennapokat, hozzájárul a családok életminőségének javításához, ahhoz, hogy a szülők munkavállalási esélyeit növelhessék.

Tizenkét gyermeket tud fogadni az intézmény. Fotós: Lehoczky Péter

Szívós László polgármester elmondta, hogy a TOP pályázata adta meg a lehetőséget arra, hogy megvalósítsák az okányiak vágyát. Előbb 2017-ben adtak be pályázatot és nyertek el 84 millió forintot, de a közbeszerzési eljárás során kiderült, hogy a forrás nem elegendő a beruházásra. Visszaadták a támogatást, majd 2019-ben újabb pályázatot nyújtottak be és kaptak immár 143 millió forintot. Az újabb közbeszerzési eljárás után el is indulhatott a munka.

A lehető legjobb helyre került a bölcsőde a Kossuth utcában: Okány szívébe. A helyszín könnyen megközelíthető, a környezet pedig nyugodalmas. Miután elkészült az épület, parkosítottak, a szükséges, háromszázféle kisebb-nagyobb eszközt pedig idén vásárolták meg, majd megszerezték a használatbavételi és a működési engedélyt, kialakították a szakmai programot.