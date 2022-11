Bartolák Mária tulajdonos hangsúlyozta, a tanya 1868-ban épült, és az eredeti állapotot állították vissza a felújítás során: – Miután megvásároltuk az ingatlant, nagy meglepetésemre kiderült, hogy a szépapám volt Petrovszki András – mondta Bartolák Mária. – Anyai ágon én is Petrovszki vagyok, és családfakutatásunk során bizonyosodott be, hogy a hatodik generációhoz tartozom. Szépapám 1822-ben született, és 1889-ben hunyt el, földműveléssel foglalkozott, gazdálkodott.

A tulajdonos kitért arra, az épületben többek között található egy tisztaszoba – az akkori szokásoknak megfelelően –, egy kisszoba, konyha, kamra, és fürdőszobát is kialakítottak, a szabadkéményt pedig újra működésbe hozták.

Bartolák Mária

– Akik ellátogatnak ide, betekintést nyerhetnek abba, hogy miként is éltek ezen a tájon egykoron, az 1800-as években a családok – ecsetelte a házigazda. – Ez egy igazi paraszti kialakítású tanya, míg a Haluskaház polgáriasabb, de ott is őrizzük a hagyományokat.

Akik már jártak a Petrovszkiék tanyájában az átadás előtt, azt mondták, igazi gyöngyszem a kisréti földterület közepén, erő, kisugárzás van benne. Az avatáson elhangzott, az épületegység kialakítása révén látványdisznótorok megtartására is alkalmas, autentikus, tanyasi környezetben. Opauszki Zoltán, a békéscsabai önkormányzat turisztikai ügyekért felelős tanácsnoka kiemelte, örömteli, hogy pár évvel ezelőtt a Frankó tanya is megújult, és Bartolák Máriáék ott is bemutatják a tradíciókat. Az eredeti ház a 20. század elején, Békéscsaba legmagasabb pontján épült. Alapozás nélküli, vert falú épület volt, a tájra jellemző alacsony ajtókkal és kicsi, osztott ablakokkal. A kemence és a tisztaszoba hajópadlója eredeti állapotában megtekinthető. Most pedig mindehhez jött a Petrovszkiék tanyája.

Herczeg Aranka vezetésével csigatésztát készítettek a tanyaavavatón

– Békéscsaba egyik legizgalmasabb turisztikai látványosságának tartom ezeket a tanyákat, az értékek és hagyományok megőrzésének kiváló példái, a város turisztikai kincsei közé tartoznak – emelte ki Opauszki Zoltán. – Örömteli, hogy magánkezdeményezések is előre viszik a város turizmusfejlesztését, valamint az itt élők is olyan pluszt kapnak, ami élményt nyújt számukra.

Csigatésztát is készítettek A Petrovsziék tanyája szerdai ünnepélyes átadásán Harangozó Imre néprajzkutató és Szalai Ágnes történész előadást tartott a tanyai életről, szövést, fonást mutatott be Lakatos István, és az 1858-ban készült szövőszéket ki is próbálhatták a vendégek. Csigatészta elkészítése is szerepelt a programban Herczeg Aranka vezetésével, majd műsort adtak a Békéscsabai Mackó-Kuckó Óvoda gyermekei.