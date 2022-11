Tyetyák Magdolna, a megyénkben több üzletet is működtető Élésker Kft. ügyvezetője elmondta, november elejétől megtalálhatók boltjaik polcain a csokimikulások.

– Ezeknek a termékeknek hosszú a minőségmegőrzési idejük, vannak, melyek akár 2024-ig is fogyaszthatók – hangsúlyozta az ügyvezető. – Ezért akadnak, akik azt a portékát, mely az adott évben nem fogy el, átviszik a következő esztendőre. Mi azonban ezzel nem élünk, most is csak idei gyártású édességet árusítunk.

Tyetyák Magdolna kitért arra, a valódi tejcsokis figurák a legkelendőbbek, hiszen a gyermekek ezeket jobban kedvelik, mint az étcsokis termékeket. A bevonómasszával készült édességek forgalma visszaesett, annak ellenére, hogy olcsóbbak. Az árnál maradva – ahogyan az ügyvezető fogalmazott – az átlagos fogyasztói árindex nem érte el a csokimikulásokat, kevesebb, mint 20 százalékkal drágultak. Az Élésker-boltjaiban a télapók különböző súlyt nyomnak, a minik, a legkönnyebbek a 18, a legnagyobbak 160 grammosok. Az előre elkészített mikuláscsomagokat is sokan keresik, miként a tasakokat is, amiket megtöltenek ízlés, igény szerint a vásárlók egyéb finomságokkal is.

Évente mintegy nyolcmillió csokimikulást értékesítenek hazánkban

Fotós: Bencsik Ádám

Timár László, a békéscsabai, édességeket előállító Dolcetta Kft. kereskedelmi vezetője kiemelte, csokimikulásokat nem gyártanak, de forgalmaznak a kiskereskedők, a boltok felé. Timár László is megerősítette, hogy a tejcsokis télapót vásárolják a legtöbben. A kereslet nem csökkent, a Mikulás-nap, az advent és a karácsony olyan időszak, amikor az emberek ugyanúgy megvásárolják az édességeket, mint a korábbi esztendőkben.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál közölték, évente mintegy nyolcmillió csokimikulást értékesítenek hazánkban. A Magyar Édességgyártók Szövetségének kimutatása szerint Magyarországon közel 250 vállalkozás foglalkozik édességgyártással. Az adventi időszakhoz köthető „üreges csokoládé” Mikulás-figura népszerűsége évről évre töretlen a vásárlók körében. Mint szinte minden területen, a csokimikulások esetében is jelentős a gyártáshoz felhasznált alapanyagok áremelkedése, különösen a külföldi eredetű kakaóbabé, illetve a cukoré. Előbbire a világ számos térségében idén jellemző aszály is erősen hatott, kevesebb lett a termés.