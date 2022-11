Brlázs Róbert, a gazdakör elnöke elmondta, annak a korábbi rendezvényüknek a folytatása ez, amit agrárkerekasztal keretében tartottak. A nagyobb cégeket, gazdálkodókat hívták meg, mert a nagyszabású fejlesztéseket a nagyüzemek valósítják meg elsőként, fontos számukra az ismeretátadás.

– Közbeszéd tárgya már az öntözésfejlesztés a szakmában, sok a kérdés, mi pedig azt a célt tűztük ki, hogy próbáljuk meg tudományos, szakmai megvilágításba helyezni a témát. Ezért hívtunk meg vízügyi szakembereket, akik ennek az ágazatnak akár a friss vizsgálati eredményeiről is be tudnak számolni. Ismerjék meg a gazdálkodók, hogy kik foglalkoznak ezzel a sokakat érintő témával, milyen hatáskörük van. Lehet kérdezni őket, konkrét információkért hozzájuk fordulni. Ezt szeretnénk ezen az esten is megalapozni.

Brlázs Róbert arra is emlékeztetett, a korábbi, e témában tartott szakmai előadáson számára is világossá vált: a felszín alatti víztározásra is komoly figyelmet kell szentelni. Ennek a vízbázisnak a lényegét, feltárását, kezelését fontos megérteni.

– Most tanulunk, megismerkedünk a lehetőségekkel, az új kutatási eredményekkel, és alaposabban átgondolhatjuk, milyen technológiák alkalmazását vállaljuk majd. A gazdák a nyár után belátták, nem várhatnak arra, hogy más oldja meg a gondjukat. Az öntözésfejlesztés ma már nem csak csatornaépítésről szól. Technológiát kell váltani, víztakarékos megoldásokhoz kell nyúlni, tehát komplex témaismeret segítheti őket, bennünket – tette hozzá a házigazda.