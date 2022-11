Elek Julianna kérdésünkre elmondta, ő maga 2015 óra nordic walkingozik, és 2018 óta oktatja ezt a sportot. Békéscsabán negyed, illetve félévente mutatkozik igény újabb oktatásra, aminek most ismét eljött az ideje.

A sport történetéről Elek Julianna kifejtette, Finnországból ered, és a sífutók nyári erőnléti edzésére fejlesztették ki. Oktatásain a gyakorlati részét mutatja be a nordic walkingnak, amelynek alapja a megfelelő méretű bot kiválasztása egyénenként. Ezután következik az elmaradhatatlan bemelegítés, majd a sportra jellemző mozgásforma elsajátítása.

Hozzátette, azért kedveli különösen a Széchenyi ligetet a sportos gyaloglás oktatás szempontjából, mert a hely adottságai alkalmasak arra, hogy körbe álljanak a tanítványokkal, ráadásul a terep is tökéletes az első körökre.

Kiderült, a nordic walking azért más, mint a többi sport, mert nyaktól lefelé az összes izmunkat megmozgatja, ha pedig mosolygunk is hozzá, akkor tetőtől talpig edz minket. Lényege ugyanis a váltott kéz-láb mozgás, miközben a bot használatával tehermentesítjük az ízületeket. Hozzátette, a sportágra a legtöbben azt mondják, mindenre jó, de különösen ajánlott például kemoterápia után gyógyulóknak, de benne van a rehabilitációs programban a csípő-, és térdprotézis behelyezése után is.

Továbbá ajánlott még cukorbetegeknek, túlsúlyosoknak és magas vérnyomásban szenvedőknek. Ezentúl a koronavíruson átesve is jó a felerősítésre, ráadásul a karantén idején könnyedén lehetett végezni, és most az energiaválság idején is folytatható, hiszen nem kell hozzá edzőterem. Egyénileg és csapatban is végezhető, csupán arra érdemes odafigyelni, hogy a csoportban hasonló erőnlétű emberek legyenek azért, hogy tudjanak együtt mozogni, egyenlő idő alatt, egyforma távokat megtenni.

Elek Julianna hangsúlyozta, a nordic walkinghoz a bot mellett elengedhetetlen a megfelelő cipő, ami nem csúszik, kényelmes és tartja az ember bokáját. Utóbbi azért fontos, mert a sport beton vagy köves út, illetve járda helyett sokkal inkább terepen végzendő. A bot méretére visszatérve elmondta, az lényegében magasságtól, és a karunk hosszúságától függ. Ha a számunka megfelelő eszköz van a kezünkben, akkor a karunk derékszöget zár be. Magasabban semmiképp nem lehet.

Megtudtuk, a sportos gyaloglásra annyi időt szánhat az ember, amennyit szeretne, tehát nem kell hosszabbra számítani, mint bármely más edzésnél. Az eredmény sem kevesebb, hiszen nagyon aktív sportként egy órányi nordic walking már kellően tréningezi az embert. A botunkat pedig nem csak edzéshez használhatjuk, hanem akkor is segítségünkre lehet támaszként, ha éppen túrázni megyünk. Ő például mindenhová magával viszi.