A fontosabb kertészeti munkák általános áttekintése után a mögöttünk lévő tenyészidőszak időjárási kihívásairól (tavaszi fagykárok, előző nyár óta általános aszály, szélsőségesen magas hőmérséklet, magas UV-sugárzás és légköri szárazság), illetve a kedvezőtlen gazdasági folyamatokról esett szó.

– Ennek alapján megállapítható, hogy nehéz évet zárunk, és ennek fényében kell meghatároznunk a további tevékenységeinket, alkalmazkodva a nehézségekhez, mert várhatóan ezek velünk maradnak – ecsetelte.

– A növényvédelmi munkákat a megelőzés mentén kell meghatároznunk, melynek alapját képezi az őszi lemosó permetezés, melyet majd a teljes lombhullás után végezhetünk el a gyümölcsösben, szőlőben. Fontos az, hogy a lehullott lombot mindenképp gyűjtsük össze, komposztáljuk vagy forgassuk le a talajba. Ezzel a rajtuk levő betegségek szaporítóképleteit is megsemmisítjük. Metsszük le a sérült, beteg koronarészeket, kihelyezhetünk rovarfogó öveket a törzsekre, amelyek alá bebújnak az áttelelni készülő kártevők, így eltávolíthatjuk őket. A törzsek meszelését is elvégezhetjük. A növényvédő szerek ára igen magas, felhasználásuk is egyre korlátozottabb, érdemes a biotermesztésben is engedélyezett hatóanyagokat használni, hiszen ez az út a fenntartható gazdálkodás felé.

Lukács Ágnes kitért arra, az őszi munkák dandárját a talajelőkészítés és a tápanyagpótlás adja, nagyon fontos, hogy ne romboljuk a talajszerkezetet túlzott műveléssel, aprítással. A talaj egészsége szempontjából a levegős szerkezet a legfontosabb, illetve a megfelelő mennyiségű szervesanyag bedolgozása, ami többet ér, mint a műtrágyák, amelyek jelentősen drágultak is. Érdemes minél hamarabb elvégezni a szervestrágya, a komposzt bedolgozását, mert most még a viszonylag melegebb időjárás kedvez a tápanyagok átalakulási folyamatainak.

Fontos az, hogy a kerti, konyhai növényi hulladékot komposztáljuk, hiszen nagy mennyiség keletkezik, a legjobb tápanyagforrás, és ingyen van. Semmi esetre sem szabad elégetni, mert mérgező, környezetszennyező, és emiatt tilos is.

– A kedvezőtlen tavaszi és nyári időjárás miatt egyre jobban megéri az őszi vetést, tél alá vetést választani például a hagymafélék, fejes saláta, sárgarépa, petrezselyem, spenót, sóska, mák, zöldborsó esetében – magyarázta a szakember.– Így nagyobb biztonsággal kelnek ki, a szokásosnál 2-3 héttel korábban is takaríthatjuk be a terményeket, ha tél alá vetjük. Alkalmazhatunk fátyolfóliás takarást, mely alatt a növények védettebb viszonyok között vészelhetik át a telet, korábban is teremnek.

Lukács Ágnes kertészmérnök a Lencsési Közösségi Ház Mohácsy Mátyás Kertbarát Körénél vendégeskedett /Fotó: Bencsik Ádám /

A fák, cserjék ültetésénél fontos, hogy megfelelően nagyméretű (nem csak akkora, mint a gyökérzet!) ültetőgödröt ássunk, és keverjünk a földhöz érett szervesanyagot, trágyát is. Az öntözést sem szabad elfelejteni! Lehetőleg olyan fajtákat válasszunk, melyek rezisztensek, ellenállók, és esetleg hazai nemesítésűek, így megúszhatjuk kevesebb növényvédelemmel. Gondoljunk a madaraink téli etetésére, hiszen ők is hasznos lakói a kertünknek. Az öntözés kiépítését meg kell fontolni a jövőben úgy, hogy az hatékony és víztakarékos legyen: kiskertekben a csepegtető öntözés nem drága, nagyon hatékony és időzíthető is.

– Egyre nagyobb a jelentősége az önellátásnak, érdemes kipróbálni bátran, sok örömöt, hasznos időtöltést, hobbit szerzünk nemcsak magunknak, hanem a gyerekeinknek, unokáinknak is – emelte ki a kertészmérnök. – Érdemes feljegyzéseket készíteni a tapasztalatokról, megosztani a kisebb közösségekben, növényeket, magvakat cserélni, megéri csatlakozni a kertbarát körhöz is.

Takács Péter, a közösségi ház vezetője elmondta, hogy még két programot valósítanak meg ebben az évben. December 5-én Fabulya Attila okleveles pálinkabíráló és Sajben György borlovag minősíti a tagok által készített termékeket, 13-án pedig a hagyományos adventi ünnepséget tartják meg. A ház nyitva tarthat januárban, februárban és márciusban hetente négy napot, így a kertbarát kör is folytathatja munkáját.