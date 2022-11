Nemzetközi hírnév 52 perce

A mini után készül az óriás horgolt karácsonyfa Mezőkovácsházán

Nem csak hazai, de nemzetközi hírnevet is hozott a mezőkovácsháziaknak a település központjában felállított óriás horgolt karácsonyfa 2022 decemberében, amelyet alulról ki is világítottak. A kézműves asszonyok az elmúlt hónapokat se töltötték tétlenül: megállás nélkül horgoltak, most mini kivitelben készítették el a híres karácsonyfát illetve annak sokszorosát.

Cs. I. Cs. I.

Sokan, sokat dolgoztak a kis kézműves hírességeken Fotós: A szerző felvétele

Nem csak hazai, de nemzetközi hírnevet is hozott a mezőkovácsháziaknak a település központjában felállított óriás horgolt karácsonyfa 2022 decemberében, amelyet alulról ki is világítottak. Csodájára jártak más településekről is és hírét vitték, micsoda kreatív, ötletekből kifogyhatatlan, remek kézügyességű és tehetséges asszonyok alkották meg ezt a különleges adventi dekorációt. A kézműves asszonyok az elmúlt hónapokat se töltötték tétlenül: megállás nélkül horgoltak, most mini kivitelben készítették el a híres karácsonyfát illetve annak sokszorosát, ennek köszönhetően több mint félszáz ajándék várja boldog, új tulajdonosát. Ugyanis az önkormányzat reprezentációs ajándékaként adja majd át ezeket az egyedi darabokat. Azt már ennek a lelkes kis közösségnek a vezetője, Jankó Erzsébet árulta el, hogy az eredeti óriást, a 4 méter 80 centiméter magas karácsonyfájukat idén megnövelik 60 centiméterrel. Aki arra készült, hogy e remek köztéri látványt szeretné megtekinteni a város központjában advent idején, az biztosan nem csalódik majd.

