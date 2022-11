Régi barátság fűz Abdul doktorhoz, dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamedhez, a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány elnökéhez. Amikor néhány éve szerveztünk egy Magna tábort Szanazugban, ő is meglátogatott minket, összebarátkoztunk – árulta el hírportálunk a kiváló énekes. Mint elmondta, Abdul doktorban egy kiváló gyermekorvost ismert meg, aki szívvel-lélekkel teszi a dolgát, mindent megtesz a kis betegekért.

– Amikor a testvérem gyermeke egy alkalommal kórházba került, én is nagyon izgultam érte, sokszor beszéltem Abdullal, aki akkor is mindenben segített – tette hozzá. – Alapból is szociálisan érzékeny vagyok, ha pedig gyerekekről van szó még erősebb ez az érzés. Abdul vetette fel az ötletet, hogy mi lenne, ha tartanék egy jótékonysági estet. Természetesen azonnal igent mondtam. Úgy gondolom, hogy az emberi életnél nincs fontosabb ma a világon. Az alapítvány vezetői és segítői nagyon komoly szolgálatot vállaltak, amikor programot indítottak a koraszülöttmentő beszerzéséért, aminek a fenntartása is kiemelt feladat, komoly költségeket von maga után. A gyulai Mesélő est bevételét az alapítványnak ajánlom fel, amivel remélem, hozzá tudok járulni a mentőautó működéséhez.

Mező Misi az est folyamán az életéből mesélt humoros vagy kevésbé humoros történeteket, a sztori és a dalok sora az autentikus cigány zenétől indult, érintette a La Bomba zenekarban eltöltött időszakot, a latin zenéket, de a Budapest Bárból és természetesen a Magna Cum Laude legendás slágereiből is eljátszott dalokat. Mező Misi kedvenc előadóinak egy-egy kedves szerzeménye is felcsendült, illetve dicsőítő dalokat is énekelt.

Mező Misi kérdésünkre elmondta, hazai pályán, hazai közönség előtt mindig különleges érzés játszani.

– Azt szokták mondani, hogy az ember a saját hazájában nem lehet próféta. Mégis jó érzés, amikor dobozi és gyulai barátaim, ismerőseim üzenetben elküldték a megvásárolt jegyeikről a fotókat. Sokan keresnek, hogy elmondják, követik és szeretik, amit csinálok – fogalmazott. – Már előre izgalommal töltött el, hogy hazai pályán játszhatok, hiszen több olyan ember ült a közönség soraiban, akiket ismerek, akik a barátaim. Akik eljöttek többen kiemelték, hogy örülnek, hogy egy jó ügyet támogatnak, és számomra nagyon megtisztelő, hogy arról is szóltak, büszkeséggel tölti el őket, hogy Békés megyéből, egy megyei községből Dobozról jutottam el valahová, és értem el valamit kemény munkával.

Kérdésünkre az énekes elárulta, hogy decemberben jelenik meg a Magna Cum Laude új, nagyon mély mondanivalójú dala, az Óda a szeretethez című szerzeményük. Mint megtudtuk, a csapat a napokban forgatja majd le a számhoz a videoklipet. Mező Misi kitért arra, hogy az idei év eddig nagyon jól sikerült számukra, az élet visszaállt a Covid előtti kerékvágásba. A jövő évvel kapcsolatban ugyanakkor bennük is sok kérdés fogalmazódik meg.