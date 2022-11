Varga Péter, a DAA szakmai vezetője megnyitójában felidézte, hogy a kormány 2019-ben fogadta el Magyarország Digitális Agrár Stratégiáját (DAS). Célja, hogy a digitális megoldások elterjesztésével és az ágazat tudatos adatgazdálkodásával hozzájáruljon a hazai agrárium hatékonyságának a növekedéséhez, a termelői jövedelmek emeléséhez, a környezeti erőforrások optimális felhasználásához, valamint a lakosság egészséges élelmiszerrel történő ellátásához. A DAS kiemelt projektje a Digitális Agrárakadémia (DAA), amelynek célja a Kárpát-medencei magyar termelők felkészítése a digitális megoldások alkalmazására. A DAA segít eligazodni a digitális megoldások között, segít megtervezni a termelőknek a saját gazdaságuk digitális átállását, kiválasztani és használni a valóban hatékony megoldásokat – olvasható a mezőhegyesi nap történéseiről szóló beszámolóban a DAA hivatalos oldalán.

Kovács Norbert, a ménesbirtok vezérigazgatója bemutatta a vállalatot, s rávilágított arra is, hogy a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. szerepet vállal a modern mezőgazdasági megoldások tesztelésében és bemutatásában, valamint kiemelt stratégiai célja a megújuló erőforrások használata és a fenntartható termelésre való törekvés.

– Minden fejlesztésünk a robotizáció, a digitalizáció és az adatgyűjtés felé mutat – hangsúlyozta.

Dr. Boros Norbert, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Környezettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa a birtok robotizált tehenészetét bemutató előadásában hangsúlyozta: az automatizálással ugrásszerű hatékonyságnövekedést értek el. Ehhez hozzájárult az is, hogy - akár nemzetközi összehasonlításban is - a legkiválóbb genetikai állománnyal rendelkeznek. A gazdaságban található mintegy 900 tehénre nyolc robot jut. Részletezte az úgynevezett szabadforgalmú rendszer jellemzőit. A számítógépes telepirányítási rendszernek köszönhetően a szakemberek minden szóba jöhető információhoz hozzáférnek.

Bónus Krisztián, a birtok precíziós gazdálkodási csoportvezetője előadásában bemutatta a precíziós növénytermesztést, részletesen kifejtve, hogy miként álltak át a legmodernebb technológiára, hogyan alakították ki azt az adatbázisukat, a menedzsment zónákat és a hozamtérképeket. A gépparkról is beszélt, valamint a drónok használatáról.

Magyarországon több mint ötmillió hektárnyi mezőgazdasági terület található, amiből 4,1 millió a szántó, de ennek csak a területnek csupán a 1-2 százalékán zajlik öntözéses gazdálkodás – hívta fel a figyelmet Szlovák Norbert, a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság öntözési csoportvezetője a rendezvényen tartott előadásában.