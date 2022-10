A népszámlálás egy mindannyiunkat érintő, általában tízévente ismétlődő adatgyűjtés. Az egész országban egy időben, azonos tartalommal és egységes módszertani alapon hajtják végre, és kiterjed minden lakásra, illetve személyre. A válaszadások révén pedig pontos és részletes képet kaphatunk hazánk népességének nagyságáról, demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, nemzetiségi és vallási összetételéről, élet- és lakáskörülményeiről – olvasható a nepszamlalas2022.hu oldalon.

A gyulai József Attila-díjas szerző, Kiss Ottó hírportálunk kérdésére elmondta, a napokban már kitöltötte online a 2022-es népszámlálási kérdőívet, amiben édesanyjának is segített. Azért választotta a részvétel ezen formáját, mert interneten keresztül gyorsabbnak és egyszerűbbnek gondolja a kitöltést, ráadásul így nem kellett időponthoz sem igazodnia. Hozzátette, hogy bizonyos kötelezően megválaszolandó kérdéseket illetően azért voltak fenntartásai, de természetesen ezekre is felelt, csakúgy mint a nem kötelezőkre, hisz például a felekezeti hovatartozását mindig is vállalta. Elárulta, azért tartja fontosnak a kérdőív kitöltését, mert jó tudni, hogy hányan és mennyi félék vagyunk Magyarország határain belül, illetve hogy nagy általánosságban hogyan élnek itt az emberek.