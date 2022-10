Csomagajánlatot is kínálnak a vendégeknek

Első békéscsabai szálláshelyként az Arcanum Hotel érdemelte ki a MAKETUSZ kerékpárosbarát szolgáltatói címet. Zima Péter igazgató elmondta, hogy a szállodánál biztonságosan, kamerával őrzött, fedett tárolóban helyezhetik el a vendégek a bicikliket. Műszaki probléma esetén megfelelő szervizháttér áll rendelkezésre; a hotel udvarában tisztítani is lehet a bringákat. Igény esetén hidegcsomagot állítanak össze a kirándulásokhoz; helyi és megyei túraútvonalakat tartalmazó kiadványokat biztosítanak. A szállóvendégek ingyenesen bérelhetnek kerékpárt, igény esetén a biciklik szállítására is van mód, valamint tapasztalt túravezető által koordinált csillagtúrán is részt vehetnek az érdeklődők. Sőt, a hotel csomagajánlatot is kínál azoknak a vendégeknek, akik kifejezetten kerékpározási szándékkal érkeznek a városba.