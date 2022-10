A polgármester beszédében kiemelte, az idősebb korosztály tagjait becsülni kell, hiszen a fiatalabbak nekik köszönhetik életüket, és sokszor azt is, amit el tudnak érni. Szellemi örökségüket, hagyományaikat tanácsos tovább vinni. Hozzáfűzte, a mai, rohanó világban szeretteinkre is kevesebb idő jut, pedig az időseknek különösen nagy szüksége van az odafigyelésre, törődésre, gondoskodásra, nemcsak a család részéről, hanem a környezet, a barátok, ismerősök, szomszédok részéről is.

Szegfű Gábor hangsúlyozta, a közös ebéd, majd Hevesi Imre zenés műsora kimozdította a nyugdíjasokat a szürke hétköznapokból, többen mozgáskorlátozottként, kerekesszékesként is részt vettek a művelődési házban tartott összejövetelen.

– Jól érezték magukat, nosztalgiáztak, nagy örömömre olyanok is, akik máskor alig mozdulnak ki otthonukból – tette hozzá a polgármester.