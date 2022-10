A Körösparti óvoda gyermekei a sajtmanufaktúrába látogattak el: megnézték az eszközöket, a munkafolyamatokat, a kész termékeket pedig meg is kóstolhatták. A Szabó Pál általános iskolában a diákokat Bak Ildikó vezette be a textilszobrászat rejtelmeibe, akivel ajándéktárgyat is készítettek. A Kis Bálint református általános iskolában Nyuzó Barbara ékszerkészítő mutatta be munkáit, vele szintén alkottak a tanulók, fülbevalókat, karkötőket.