Trick or treet

Érdekes, hogy bár Amerikában az ünnep legfőbb hangulatát a jelmezbe öltözött, édességet kéregető gyerekek adják, ez a szokás még nem tudott nálunk gyökeret verni. Kisebb közösségek, csoportok ugyan már előfordul, hogy szerveznek „csokit vagy csalunk" túrát a kicsiknek, ez azonban csak arra tud korlátozódni, hogy azokat a lakásokat keresik fel, ahol ezt előzetesen leegyeztették. Amerikában gyakorlatilag a dekorált vagy töklámpással jelzett házak bármelyikébe becsengethetnek a gyerekek, akik között minden évben versengés is zajlik, ki tudja a legtöbb zsákmányt beszerezni.

A kevésbé gyerekbarát felnőttek ehhez az akcióhoz úgy tudnak csatlakozni, ha ajtójuk elé kiteszik az édességet, így ugyanis a zsibongó kicsik nem maradnak sokáig. Felmérések szerint egyébként az USA-ban halloween előtt értékesítik az éves édességforgalom egynegyedét. Szomorú statisztika mindehhez, hogy itt tényleg a mennyiség és nem a minőség számít, így az ünnep után körülbelül 400 millió dollár értékű csoki és cukorka landol a kukákban.

A fiatalok számára ez a horrorbuli napja

Csokigyűjtő túrák tehát hazánkban még csak elvétve akadnak, tematikus bulikat azonban évről évre egyre többen szerveznek. Ez főleg az egyetemista és a fiatal felnőtt korosztályra jellemző, akik jelmezes horrorpartival ünneplik halloweent. Ehhez pedig egyre több kellék áll rendelkezésre, hiszen az üzletek kezdik felismerni az ebben rejlő lehetőségeket. Októbertől ellepik a ruhaüzleteket a jelmezek, melyek közül legkelendőbbek a csontvázak, boszorkányok, vámpírok és szellemek, a dekorációs eszközöket árusító boltokat pedig minden olyasmi, amivel ilyenkor fel lehet dobni egy házat, lakást vagy kertet. Műpókhálótól a művéren át a horrorisztikus üvegmatricákig és étkészletekig minden kapható már, az elképzeléseknek csak a pénztárca szab határt.

A partikellékek árusításába pedig már a cukrászdák is becsatlakoztak, így nemcsak a kellékek, de akár az ennivaló is lehet ezen a napon igazán különleges: például kínálhatjuk a vendégeket múmiafalatkákkal, boszorkányujjal vagy véreres szemgolyóval is. És ha már a bulinál tartunk: egy nagyobb társaságot az ivászaton kívül már tematikus társasjátékokkal is le lehet kötni ezen a napon, hiszen ezeknek a termékeknek is egyre szélesebb a kínálata a piacon.

A mindenszentek előtti nap éjszakáján tartott ünnep tehát egyre nagyobb divat hazánkban is, és bár kifejezetten üde színfoltot jelent az egyre szürkülő és barátságtalanabbá váló időszakban, sokan kifejezetten ellenzik, hagyományok nélküli divatnak tartják. Mivel pedig pogány népszokásból eredeztethető, az ezt követő két katolikus nap miatt gyakran kelt kulturális feszültséget is a közvéleményben.