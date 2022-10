A JóPálya – és a Tiéd? Facebook-oldalon és a tovabbtanulasbekes.hu weboldalon naprakész információkat kaphatunk a továbbtanulásról. Ezeken a felületeken már elérhetőek a Békéscsabai és a Gyulai Szakképzési Centrum, illetve az egyházi fenntartású szakképzési intézmények nyílt napjai. Ezeket csokorba gyűjtötte a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, de néhány nappal korábban is tesz fel majd emlékeztetőket, hogy ne maradjon le senki annak a középiskolának a nyílt napjáról, amivel szemez.

Érdemes megfontolt döntést hozni, mert miközben Békés megyében minden évben háromezer diák ballag el nyolcadikból, jóval többen kezdik meg a kilencedik osztályt. A különbség abból adódik, hogy sok fiatalnak újra kell kezdeni a középiskola első évét. Vagy azért, mert menet közben meggondolta magát és másik pályát választ, vagy azért, mert megbukott.

A kamara oldalain azt is meg lehet majd nézni, hogy az adott szakképzéssel melyik intézmény foglalkozik a megyében. Élelmiszeripar, egészségügy, elektronika, előadóművész, építőipar, épületgépész, fa-és bútor, gazdálkodás-menedzsment, gépészet, informatika, kereskedelem, környezetvédelem, kreatív, mezőgazdaság, rendészet, gép-és járműgyártás, sport, szépészet, szociális, turizmus és vendéglátás, sőt még orientációs évfolyam is legalább három intézményben indul, de a népszerűbb képzéseket akár nyolc-kilencen is kínálják. Csupán a közlekedés, a szállítmányozás és a bányászat az, amit egy-egy helyen lehet tanulni a megyében.