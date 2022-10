A Békés Megyei Népművészeti Egyesület egy pályázatnak köszönhetően lett a Tégla határozatlan idejű díjmentes használója 2018-ban. Pál Miklósné elnök elmondása alapján egy nagyon lelakott állapotú épülettel szembesültek akkor, hiszen kisebb felújításoktól eltekintve, 30-40 éven át komolyabb munkákat nem végeztek a korábbi Tégla művelődési ház épületén.

– Volt olyan ablak, amit ha meglöktünk volna, az üveg darabokban zuhan a földre. Ha esett az eső, a víz becsöpögött az épületbe. A fűtésről egy régi kazán gondoskodott, a felfűtött víz pedig egy olyan csövön haladt keresztül, amit még a régi téglagyárban készítettek az akkori szigetelési eljárásokkal, így óriási volt a hőveszteség. Mindenhol omladozott a vakolat, a mosdó folyamatosan eldugult – ismertette az állapotokat.

Éppen akkor, amikor átvették az épületet elindult a Csoóri Sándor Alap, ami alapvetően a népi kultúra támogatására jött létre, de épületfelújításra is lehetett pályázni. A Békés Megyei Népművészeti Egyesület minden évben nyert.

– Az első és legfontosabb feladat a fűtés korszerűsítése volt. Továbbá kicseréltük a nyílászárókat és kifestettük az épületet. A második évben teljesen új tetőszerkezetet kapott az épület. Emellett csatornáztunk, festettünk és egyéb külső munkákat végeztünk el. Hatalmas lyukak tátongtak a járdán, széttöredezett a beton, így a harmadik évben helyreállítottuk a járófelületeket is. Az épület leromlott öltözőrészét pedig közösségi térré alakítottuk át – ismertette az elnök. Idén az épület külső homlokzata és a Mezőker felőli oldala újult meg, utóbbi rész már közel 50 éve nem volt lefestve. Hamarosan pedig napelemeket is szerelnek a tetőre, ezzel is energiahatékonyabbá téve az épületet.

– Mindez nem jöhetett volna létre az egyesületi tagok rengeteg önkéntes munkája nélkül. Úgy gondolom, hogy most már méltó az épület arra, hogy a népi kézművesség igazi otthona legyen – fogalmazott Pál Miklósné. Megtudtuk, jelenleg 19 felnőttképzési csoport működik a Téglában, illetve többek között akkreditált képzéseket és műhelyfoglalkozásokat is nyújtanak.