Beszámolójából kiderült, döntöttek többek között a gyermekétkeztetési térítési díjak módosításáról az elmúlt időszak áremelkedései okán és alapján, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, illetve azok igénybevételéről szóló rendelet módosításáról, szintén pénzügyi okokból. Határoztak továbbá a 2. számú fogorvosi körzet eszközeinek beszerzéséről és szerződéskötésről, dr. Csík Dávid fogorvossal. Döntöttek még a Határ Győző Városi Könyvtár és a Liget Gyógyfürdő és Kemping intézményvezetői, illetve ügyvezetői pozíciójának pályázati kiírásáról, valamint a település Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjprogramhoz való csatlakozásáról. Véleményezték a következő évi iskolai körzethatárokat az Oktatási Hivatal felkérésére, melyeken nem változtattak.

Toldi Balázs kifejtette, a térségi szociális központ bizonyos szolgáltatásainak díja emelkedik a rezsiköltség növekedésével, és ugyanígy több önkormányzati feladatellátó díjtétele is magasabb lesz, szintén a fűtés és a világítás költségeinek drasztikus emelkedése miatt. Hozzátette, egyik legnagyobb árváltozás a sportcsarnok esetében lesz, illetve érzékelhető lesz díjemelés a kulturális intézményeknél, azokon belül is a terembérleteknél, melyeket részben korlátozni is fogják.

A polgármester a pénzügyi helyzetek ismertetése után elárulta, az Endrődiek Baráti Körének korábbi kezdeményezésére Tímár Máté író és költőről közterületet nevezett el az endrődi sikátornál a képviselő-testület. A település híres szülöttje ugyanis 100 éve született, és ezzel emlékeznek rá.