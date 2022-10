A szemetelő elismerte a tettét, amivel párhuzamosan a rendőrség szabálysértési eljárást kezdeményezett ellene a Békés Megyei Kormányhivatalnál – tájékoztatott Facebook oldalán Polgár Zoltán alpolgármester, miután egyeztetett a rendőrség illetékeseivel. Az érintett még azon a napon szerződést kötött a lerakott hulladék elszállítására.

Polgár Zoltán elmondta, Békésen eddig huszonhét térfigyelő kamerát telepítettek, és hamarosan további tíz ilyen eszköz fogja erősíteni a biztonságot. Ebből az illegális szemétlerakások gyakori gócpontjain, a Malomasszonykert végén, Dánfokon, a Gőzmalom soron és a Csallóközi utcán egyaránt találhatók kamerák.

Az elmúlt néhány hétben öt feljelentés történt illegális hulladéklerakás miatt, amely összesen tíz esetet jelent. Ezek mindegyikéről kamerafelvétel is készült, és volt olyan, amikor egyszerre több esetet is bejelentettek. Valamennyi illegális lerakás várhatóan minimum szabálysértési eljárást von maga után.

Az elmúlt néhány hétben több illegális hulladéklerakásról készült kamerafelvétel

Polgár Zoltán elmondta, a lakossági egyeztetések során nagyon fontos igényként fogalmazták meg a békésiek az illegális szemétlerakás lehetőség szerinti megszüntetését, az ugyanis nagyon sok bosszúságot és kellemetlenséget okoz elsősorban a közelben élőknek, vagy a közelben ingatlannal rendelkezőknek.

– Ezért is kezdeményeztünk korábban összefogást a kérdésben, és ezért is telepítettünk kamerákat a legkritikusabb helyekre – tette hozzá az alpolgármester. – Az első eredmények már érezhetőek, de továbbra is azon dolgozunk, hogy mindenki tiszta környezetben élhessen.

Polgár Zoltán hangsúlyozta, a mezőőrök és közterület-felügyelők segítségével folyamatosan figyelik a kamerafelvételeket, órára beosztották ezt a szolgálatot, amiben az alpolgármester részt vesz.