A Timár Együttes méhkeréki kapcsolatai évtizedekre tekintenek vissza, hiszen a néptánckutatók között kiemelkedett Timár Sándor szerepe, aki már az 50-es évektől járt a faluba gyűjteni, és meghatározó szerepe volt a méhkeréki táncok elterjesztésében. Nem véletlen, hogy az együttes egy méhkeréki és eleki táncokon alapuló Timár Sándor-koreográfiát mutatott be a rendezvényen.

Tát Margit polgármester szerint érdemes szót ejteni a hazai táncosok előadásáról is, hiszen ritkán látható egy színpadon a két együttes. A közönség nagy örömére most mindkét tánccsoport, a Nyisztor György Hagyományőrző Néptánc Együttes, valamint a Méhkerék Hagyományaiért és Kultúrájáért Egyesület is színpadszaggató előadással állt elő a neves ősök tiszteletére. A fináléban pedig mindenki együtt táncolt, még olyan néptáncosok is csatlakoztak a fellépőkhöz, akik csupán ajándékkal érkeztek felköszönteni az ünnepelteket.

Kitüntetésekben sem volt hiány szombaton. Miután a méhkeréki román néptánchagyományok felkerültek a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére, most „Tiszta forrás település” címet kapott Méhkerék. A Magyar Művészeti Akadémia Néprajzi Tagozata, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézete és a Néprajzi Múzeum által koordinált elismerést az intézet igazgatója, dr. Richter Pál, valamint a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának elnöke, Kozma György adta át Tát Margit polgármesternek. Az így kapott márványtáblák hamarosan már a művelődési ház falát díszítik.

A Muharay Elemér Népművészeti Szövetség díját pedig Timár Mihály adta át ifjabb Papp László együttesvezetőnek, elismerve a 75 éve alakult kultúrcsoport örökségét gondozó Nyisztor György Hagyományőrző Néptánc Együttes munkáját. A hosszú évtizedek alatt elért eredmények és az azokhoz kapcsolódó erőfeszítések köszöneteként a szervezők – a települési önkormányzat mellett a nemzetiségi román önkormányzat és a Méhkeréki Románok Egyesülete – ajándéktárggyal ismerték el az aktív és már leköszönt zenészek, táncosok, együttesvezetők, koreográfusok és a tánccsoportot segítő művelődési házvezetők munkáját.