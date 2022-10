A darabot a Balázs Béla-díjas, Érdemes Művész, Koltay Gábor rendezi, aki arról beszélt: Tamási Áron a meséiben mindig olyan világot teremtett, amit nehéz színpadra vinni. Mint mondta, ez a mű is tele van áthallásokkal, szimbólumokkal és utalásokkal. Ez volt az oka annak is, hogy habár Tamási Áron 1952-ben írta a mesejátékot, akkoriban egyik színház sem merte bemutatni. Később, 1956-ban a Székely Színház tervezte színpadra vinni, azonban az akkori események elmosták ezt a törekvést. 1960-ban Major Tamás színigazgató az eredeti mű átdolgozására kötött szerződést, és végül be is mutatta a mesét. Azonban csorbítatlanul csak 1983-ban, Debrecenben láthatták a nézők. Koltay Gábor azt is hangsúlyozta, a történetben vannak olyan sorok, amelyek még ma is aktuálisak. A rendező ezután felidézte Tamási Áron szavait, miszerint a története egy színes népi világ, melyben a mese és a valóság küzd meg egymással.

Az Ördögölő Józsiás bemutatóját november 23-án rendezi meg a Békéscsabai Jókai Színház Nagyszínpadán.