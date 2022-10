A Mátrai Sándor Stadion november 27. és március 10. között zárva lesz (az extrém sportok pályáján a világítást nem kapcsolják fel). Nem lesz energiafelhasználás az ökölvívóknál, a Dózsa György utcán. Az OMTK-ULE gyopárosi sportcentrumában is takarékoskodnak, december 5. és január 15. között. Villanyfényes mérkőzések nem lesznek. A hamarosan elkészülő Eötvös téri birkózócsarnok esetében az önkormányzat 15 évre szóló használati szerződést köt az Orosházi Spartacus Birkózó Klubbal. Az üzemeltetéssel kapcsolatos költségeket ők rendezik. Az Asztalitenisz Sportegyesület Orosháza, az Eötvös DPSE által használt Fürdő utcai terem sorsáról a következő testületi ülésen döntenek, ahogy a Könd utcai multifunkciós sportközpontról is (a karatésok megújult létesítményéről). A művelődési központban továbbra is megtartják foglalkozásaikat a táncegyesületek. Ők fizetnek bérleti díjat, rezsiköltséget.

Nem zár be az evangélikusok által üzemeltetett tornaszoba a Pacsirta utcán, ahogy a Táncsics gimnázium pincehelyiségében található konditerem, valamint az ottani sportcsarnok és tornaterem sem. Az Eötvös sportcsarnok a Szeged-Csanád Egyházmegye tájékoztatása alapján továbbra is nyitva lesz.