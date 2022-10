A tárlat szakmai vezetője, a szervező Egyensúly AE Egyesület munkatársa elmondta, hogy itthon évente több ezer abortusz fordul elő a 15 és 19 év közötti lányok körében, ezért nagyon fontos, hogy tudatosak legyenek a fiatalok, számos alternatívát mutatnak be a számukra. Herczegné Számel Annamária hangsúlyozta, hogy nincs rossz kérdés, nincsenek tabuk, bármit nyugodtan felvethetnek a középiskolások, és mindenre azonnal válaszolnak is a kiállításon közreműködő szakemberek.

Az Egyensúly AE Egyesület tagjai minden kérdésre választ adnak

Fotós: Bencsik Ádám

Sorolta, hogy többek között szemléletes módon mutatják be, hogy egy ejakulátumban 20-60 millió spermium található, azt, hogy miként növekszik a magzat a méhben, hogy egy újszülöttnek milyen aprók a szervei. Érdekesség: egy speciális berendezés segítségével szülési fájdalomhoz hasonló izom-összehúzódást generálnak, amit kipróbálhatnak a bátor fiatalok. De beleülhetnek egy piros hintába, ahol szívhangot hallhatnak, mintha a méhben lennének; felvehetnek egy terhespocakot is, hogy megtapasztalják, mennyire jelent kihívást a kismamáknak lehajolniuk és bekötniük a cipőt; illetve akár egy DNS-spirált is összeállíthatnak a középiskolások.