Szeberényi Lajos Zsigmond békéscsabai evangélikus lelkész 1859-ben született Békéscsabán és 1941-ben hunyt el. Tagja volt a megye törvényhatósági bizottságának és a város képviselő-testületének, 1930-ban Békés vármegye törvényhatósági bizottsága a magyar Országgyűlés felsőházának tagjává választotta.

– A most kiadott kötet központi elemét képező tanulmányt A nép Bálványa címmel 1912-ben, 110 éve írta – ismertette a bemutatón a kiadványt szerkesztő és lektoráló Bakay Péter. Hozzátette, eddig csak a kutatóknak volt lehetőségük beletekinteni az anyagba, amelyet közzé tettek. Az eredeti kézirat a család birtokában volt, a legépelt változata könyvtárba került évtizedekkel ezelőtt, azt kérte ki és gépeltette le Szeberényi Andor, ezek összevetésével vált véglegessé a megszületett dokumentum.

Fotós: Für Henrik

Érdekességként említette, hogy annak idején Szeberényi Lajos Zsigmond nem jelentette meg a társadalmi korképet, amely helyzetjelentésnek is beillik, viszont nem is semmisítette meg. Szolgálni akart vele, és tudta, egyszer eljön majd az ideje. Nem akart abban a korszakban az írással feszültséget szítani, de szorongatta az igazság kimondása. Bakay Péter hangsúlyozta: az igazság nem megalázó, legfeljebb leleplező, ezért született meg akkor és jelent meg most a tanulmány.

Maga a tanulmány 25 fejezetből áll, és a szerkesztő-lektor felolvasott kedvcsinálónak belőle pár sort, amelyek pont Áchim L. Andrásról, a parasztpolitikusról szóltak. Hozzátette: kellemetlen lehet a mai olvasónak belenézni a tükörbe, de mindez egy ébresztő is egyben. Ugyanakkor a kiadvány központi formátuma természetesen Szeberényi Lajos Zsigmond, aki minden, így például egyházi és politikai értelemben is sokat tett a városért, szent küldetéstudattal.

– Áchim L. András 111 éve hunyt el, a kultusza ma is él. Többen tudnak róla Békéscsabán, mint Szeberényi Lajos Zsigmondról. Az, hogy érdemben melyikük járult hozzá jobban a város fejlődéséhez, részben neveltetés kérdése is – fogalmazott Bakay Péter, aki szerint a híres békéscsabaiak megítélését is helyre kell tenni a mai korban – ilyen célt is szolgál a megjelent kiadvány –, valakinek feljebb, valakinek lejjebb van helye a polcon.

A kötethez Kondor Péter evangélikus püspök írt előszót. Abban helyett kapott egy Szeberényi Lajos Zsigmondról szóló, életrajzra redukált monográfia is Németh Csaba tollából. Emellett egy utószó az unokától, Szeberényi Andortól, aki érzékeny témát érintett a szerkesztő-lektor szerint, hiszen előtérbe kerül Bajcsy-Zsilinszky Endre – akit szerinte félreértettek Békéscsabán, akiről szinte minden településen utcát neveznek el.

– Azoknak lehet fontos a kötet, akiket érdekel Békéscsaba és a történelme, hogy kik voltak azok, akik hozzájárultak a város fejlődéséhez, lelki épüléséhez – mondta igei köszöntésekor Kondor Péter evangélikus püspök.