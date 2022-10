Dr. Kovács József és Dankó Béla országgyűlési képviselők és Zalai Mihály, a megyei önkormányzat elnöke is zsűrizett, sőt ők a nemzetközi kínálatból, a határokon túlról beérkező versenydarabokat is pontozták.

– Minőség és a szív, talán így jellemezhetném a portékákat, a hozzáállást, a hagyományok őrzését és továbbadását – emelte ki Zalai Mihály. Dr. Kovács József hangsúlyozta, a Gyulai Pálinkafesztivál és a Csabai Kolbászfesztivál a megyénkbeliek kincse, de túl is mutatnak ezen, hiszen a környék, a vendéglátó- és szálláshelyek ilyenkor megtelnek turistákkal. Dankó Béla arról szólt, hogy a kolbászfesztivál révén már számos család vált kistermelővé Békéscsabán, a megyében, és ez a megélhetésüket biztosítja.

Hégely Sándor, a kolbászfesztivál igazgatója elmondta, örül annak, hogy új névvel gazdagodott a kolbászkirályok tábora. Reméli, mindig jönnek újak és újak, akik átveszik szüleiktől, nagyszüleiktől a kolbászkészítés hagyományát. Nekik, szervezőknek az a dolguk, hogy október 20–23. között ehhez minden feltételt biztosítsanak a versenyeken, és a szórakoztató programokon is mindenki találjon kedvére valót.

Knezsik István, az Autós Nagykoalíció elnöke – aki a díjakat ajánlotta fel a szárazkolbászverseny legjobbjainak – annyit mondott, egykoron ő találta ki a szlogent, hogy „A csabai Csabán az igazi”, és örül annak, hogy ez most is így van, így lesz a 25. fesztivál által is.