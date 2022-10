A KRESZ előírja, hogy a megkülönböztető jelzést használó járműveknek szabad utat kell biztosítani, ám ez a gyakorlatban nem mindig történik így. Kárász László vezető mentőtiszt kifejtette, a gépjármű-vezetők a megkülönböztető fény- és hangjelzést azért használják, hogy a mentő folyamatos és egységes haladását biztosítsák. Egy hirtelen fékezés, irányváltoztatás komoly károkat okozhat annak, akit betegként, sérültként szállítanak.

– Jelentős állapotromlás következhet be például lélegeztetett, agyvérzést, illetve csonttörést szenvedett betegnél, ezért is kell nagyon vigyázni. Atraumatikus, azaz rázkódásmentes szállításra van szükség, meg kell előzni a további sérülést – fejtette ki, hozzáfűzve, kollégái speciális szaktudással és jogosítvánnyal rendelkeznek, vezetés közben számos dologra figyelnek. Hátuk mögött egészségügyi ellátás folyik, közben el kell kerülniük a hullámmozgásból adódó komplikációkat is, és mielőbb kórházba kell juttatniuk az érintettet.

– Szükség van a többi közlekedő együttműködésére, ennek kapcsán a mentőgépjármű-vezetők tapasztalatai vegyes képet mutatnak. Sokan előzékenyek, tudják, mi a teendő, míg mások figyelmetlenebbek, mint az ominózus videón látható fiatalok is. Az autósok sem mindig húzódnak le, van, aki nem is tudja, mi a teendő, a belső sávban lassít, ahelyett, hogy jobbra tartana. A mai világban sok baj forrása lehet a fülhallgató is, vagy a mobiltelefon. Nem nyomják el a sziréna hangját, de elvonják a figyelmet. Sajnos a megkülönböztető jelzést használó járműveknek is csak akkor van elsőbbségük, ha mások megadják – részletezte a szakember. Kárász László hozzátette, a mentőszolgálat igyekszik minden közlekedőt, főként a fiatalokat elérni: a közösségi oldalon nap mint nap közzétesznek pozitív és negatív példákat. Belső kamerával felvett forgalmi helyzeteket mutatnak meg, szemléltetve a hiányosságokat, elvárásokat, jó példákat.