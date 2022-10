A budapesti Horánszky Edina 15 év munka után szerezne mesterlevelet. Nem csak a vendégek, saját maga miatt is szeretne folyamatosan fejlődni. Büszke a kitartására: megesett, hogy kilenc hónapig kezelt egy szemölcsöt, mire megoldódott a probléma, illetve szerinte a benőtt körmökkel is sokat küzdenek a pedikűrösök.

Tóthné Göröncsér Ágnes oktató elmondta, kitérnek az esztétikai pedikűrre is, de ez a képzés már komolyabb, egészségügyhöz közeledő problémákat hoz fel elsősorban. A pedikűrösöket és a kézápolókat is képzi, és a lábápolás valamelyest közelebb áll hozzá.

Gergely Viktória szeretne magasabb szintre jutni a mesterképzéssel

Fotós: Pintér Vince/BMKIK

– A történetem ott kezdődött, amikor egy esküvő előtt letört a körmöm, és mivel senki nem tudott már elvállalni, kénytelen voltam magam nekiállni – idézte fel az oktató. – Öt diplomám van, 25 évig vittem virágboltot, de lábápolással mindvégig foglalkoztam, és egyik szakmámért sem hagynám abba.

Így gondolkodik a szintén diplomás Frank Judit is. Több mint négy évtizede foglalkozik pedikűrrel. Az egyetemen anno magáévá tette az élethosszig való tanulás fogalmát, és még minimum tíz évet töltene el a szakmában, ezért boldogan tanul. Szekszárdról érkezett, kimondottan az oktató miatt.

Gergely Viktória 22 éve dolgozik lábakkal, és szeretne magasabb szintre jutni a mesterképzéssel. Mint mondta, édesapja is pedikűrös volt, előtte is szeretne tisztelegni a döntésével. Hosszú távon ő is szeretné átadni a tudását fiataloknak. Anyagokban, technikailag és emberileg nagyon sokat fejlődött és fejlődik a szakma. Szerinte ez nagy részben a régi mestereknek köszönhető, akik nem engedik el az újak kezét.