Kabai Gábor főállásban szociális gondozó, mellette pedig fő zenekarának, a Hetvenszer Hétszer Bocsánat nevű formációnak a gitáros-frontembere. Emellett a Lobogó Láng nevű formáció is az ő „szerelemgyereke”. Utóbbi együttes 2019-ben alakult, azonban az akkor énekes hölgy költözése miatt rövid életű volt a zenekar. Ezt élesztették most újra, új tagokkal, az együttes pedig kifejezetten gyermekeknek szóló dalokat játszik.

– A fő zenekarom hét tagú, viszont mindig is szerettem volna egy mobilisabb, kisebb létszámú zenekart is és mindig is nagy álmom volt a gyermekzene. Zenéltem már kicsiknek és hihetetlen érzés az a szeretet, amit az ember tőlük kap.

A Lobogó Láng is kimondottan gyerekzenekarnak indult, szeptember óta teljesen új tagokkal: az énekes Horváth Andi a Mixer zenekarból, a cajont Dobos Feri, a basszusgitárt Laurentzi Zoli, az akusztikus gitárt pedig Kabai Gábor szólaltatja meg, aki emellett énekel is.

Kabai Gábor kiemelte, ami egyedivé teszi a zenéjüket, az a rockosabb hangzásvilág.

– Laurentzi Zoli szóló gitárosuk a metál zenék szerelmese és ezt a kicsit rockosabb hangzást bele is visszük a dalainkba, például torzított gitárszólókkal – ismertette.

Most szombaton Békéssámsonra látogat a zenekar, ahol a Halloweeni délután elnevezésű rendezvényen játszanak majd. A félórás műsorban felcsendülnek majd feldolgozások, illetve egy saját dal is.

A zenész elárulta, jövőre szeretnének kijutni Dévára, hogy ingyen koncertet adjanak a nehéz sorsú gyerekeknek. Mint mondta, korábban már a Hetvenszer Hétszer Bocsánat zenekarral voltak náluk és adományokat is vittek. A Lobogó Láng együttessel jövőre a gyermeknapi hétvégén szeretnének elutazni és adományokat is vinni, több szponzor felajánlásából. Kabai Gábor szerint játékból és édességből már sok összegyűlt a gyerekeknek, így amire igazán szükségük van az például a tetűírtó, papír-írószerek és tartós élelmiszerek.