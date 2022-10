A részletekről hírportálunk megtudta, a hét első felében a fürdőzők nem használhatják a létesítményt. Pénteken, szombaton, vasárnap viszont kinyit a fedett egység – árulta el Zsura Zoltán. A polgármester azt is elmondta, októbertől hétvégéken, péntektől-vasárnapig 13 órától 19 óráig tart nyitva a fürdőjük. A szauna szombaton és vasárnap vehető igénybe. Benn a 25 méteres medence, valamint a barlangmedence is használható. A kültéri medencék nem üzemelnek, a gyógyászatot viszont nem érint semmilyen korlátozás.

Egyéb megszorításokkal is szembesülnek a komlósiak: a természet házát nem fűtik, az ott dolgozók a polgármesteri hivatalban, illetve a könyvtárban folytatják munkájukat. A díszvilágítás lekapcsolása is a közüzemi díjakkal való beosztó gazdálkodást szolgálja: a lámpákat lekapcsolják a ligetben, a Mária szobornál, a polgármesteri hivatalnál, az evangélikus templomnál. Már az is biztos, a karácsonyi díszfényekkel is spórolni kell, azt minimálisra csökkentik 2022 decemberében.

Zsura Zoltán arra is kitért, hogy a szociális bizottság most készíti elő a lakhatási támogatásról szóló helyi rendelet módosítását. Szeretnék a lehetőségeket és a kereteket kibővíteni, hogy minél többen igénybe vehessék azt. Ehhez elkülönítenek az idei költségvetésből keretösszeget is.