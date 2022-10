Számos dologra érdemes figyelni

A rendőrség kiemelte, a bűncselekmények és balesetek megelőzése érdekében kérik, hogy az értékeiket, táskáikat még rövid időre se hagyják őrizetlenül! Ha autóval érkeznek a temetőhöz, ne hagyjanak a jármű műszerfalán, ülésén, kalaptartóján telefonokat, táskákat, egyéb személyes dolgokat. Kabát se maradjon az utastérben még akkor sem, ha nincs a zsebében semmi, mert aki kívülről néz be az autóba, ezt nem tudhatja. Azt hiheti, hogy talál benne egy pénztárcát, vagy telefont és ezért akár fel is törheti a kocsit. Amit nem tudnak, nem akarnak magukkal vinni, lehetőleg ne a temető parkolójában, hanem még otthon, elindulás előtt tegyék be a csomagtartóba. Az autókat próbálják meg jól megvilágított helyen leállítani, és minden ajtót zárjanak be, az ablakokat húzzák fel! Kerékpárjaikat is lakatolják le, és a kosarakban, illetve a kormányon ne hagyjanak semmit! Ha busszal, vonattal utaznak, ügyeljenek arra, hogy táskájuk ne maradjon nyitva, és a könnyen hozzáférhető zsebeikből se tudjanak semmit kivenni. Pénzt csak annyit vigyenek magukkal, amennyire feltétlenül szükségük van, például a virágok, mécsesek megvásárlásához, vagy az utazáshoz! Sírgondozás közben, ha elmennek vízért, akkor se hagyják őrizetlenül a sírnál a táskáikat! Az utakon figyeljenek egymásra, vezessenek, közlekedjenek szabályosan és figyelmesen, hogy minél kevesebb baleset történjen!