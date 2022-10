Csipke Sándor egyik különleges és legrégebbi járműve egy 1973-ban készült Pannónia motor.

– Ezt a kétkerekűt még nagyapám testvére vásárolta, majd nagyapámé lett, tőle pedig én kaptam meg – mesélte hírportálunknak a fiatalember, aki elárulta, már gyermekkorában is tetszett neki a különleges jármű, és el is mondta nagypapájának, hogy szeretné, ha egyszer az övé lehetne. Amikor pedig megszerezte a jogosítványt, nem sokkal később valóban hozzá is került a vasparipa. Autószerelőként újrafényezte, saját ízlésére alakította, és ma is a régi fényében ragyog a közel félévszázados motor, amit nagyapja egyébként napi rendszerességgel használt, azzal járt át Békésre, illetve például horgászni. A Pannónia mellett a gyűjteményébe tartozik egy 1985-os Honda motor is, amely eredeti állapotú, és azt próbálja is fenntartani. A motort mindig rengetegen megcsodálják, amikor megjelenik vele az utakon.

A motorok mellett nagy kedvencei közé tartoznak a Zastavák, amelyekből szintén több is ott van a különleges kollekcióban.

– A szüleimnek korábban ilyen autójuk, egy sötétkék Zastavájuk volt, így talán innen a kötődésem egy része – fogalmazott. – Emellett autószerelőként kedvelem ezeknek és a régebbi autóknak az egyszerűségét. Az új autókon néha túlbonyolítanak dolgokat, egy-egy régi autón pedig akár negyedóra alatt is ki lehet cserélni a kormányművet vagy éppen az út mellett is meg lehet javítani.

A három jelenleg forgalmi engedéllyel rendelkező Zastavájukból kettő 1991-es gyártmány, és mindkettőt ő maga varázsolta újjá. Az egyikbe például egy 2006 utáni autóból való műszerfalat szerelt be, belső terét is teljesen átalakította, és nem mellesleg autós limbóversenyt is nyert már vele. Ez a különböző fesztiválokon, találkozókon gyakran megrendezett megmérettetés hasonló a hagyományos limbóversenyekhez. A járművek egy léc alatt haladnak át, amit minden körben lejjebb visznek. A Zastavába a versengésen huszonketten fértek be, hogy minél alacsonyabb legyen. Az autó egyik különlegessége és felújításának minőségét is mutatja, hogy Mezőberényből elautóztak vele Hegyeshalomig, majd onnan vissza. A négykerekű további csodája, hogy összesen egyetlen alkalommal kellett hozzá autómentőt hívni, éppen szerbiai területen, amikor Szabadka felé haladtak vele, végül azonban Sándor annyira kijavította a hibát, hogy még Hódmezővásárhelyt is érintve hazajutottak vele Mezőberénybe.

A másik, a piros autóról eredetileg nem is gondolta volna, hogy két évnél többet bír majd, ehhez képest már a harmadik műszakijára készíti fel. A harmadik Zastava jelenleg szétdarabolva várja, hogy újra összerakják, és ismét az utakon közlekedhessen.

A gyűjteményt gyarapítja egy Subaru, ami versenyautóként került hozzá, egy zöld Zastavát földutas terepjárónak fog átalakítani, egy fehér kis Polski karosszériásra vár, illetve egy piros és két sárga Polski Fiatot is hamarosan felújít majd.