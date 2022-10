Mezőkovácsháza A rendszeres séta alkalmas az egészség megtartására, közösen gyakorolva pedig remek időtöltés és szabadidős tevékenység. A megtett lépések az egész világból összeadódnak és kiadják azt az eredményt, hogy hányszor gyalogolták körbe a Földet. Az idei évben nem a megszokott útvonalon sétáltak a mezőkovácsháziak, hanem a parkerdő felé vették az irányt. A séta tervezett útja a Marosháti túraútvonal egy részén haladt át, a szakasz bekerült a Mezőkovácsházi Települési Értéktárba.

Gábor Anikó, a testnevelési munkaközösség vezetője hírportálunknak elmesélte, a közös gyalogláson 312 fő vett részt. Csatlakoztak hozzájuk szülők, nagyszülők, sőt, még rendőrök is, akik a gyalogátkelőknél segítették a lelkes csapatot. Összesen 1328,22 kilométert tettek meg. A legkisebbek 1,88 kilométert (30 fő), a többi résztvevő 4,51 kilométert (282 fő) gyalogolt. A résztvevőknek járt müzli szelet, üdítő és minden óvodás gyermeknek egy kitűző a Világ Gyalogló Nap felirattal.

– Büszkék lehetünk, mert az utóbbi két évben a sikeres megrendezésért ajándékba pólókat is kaptunk, amiket a gyermekek és a felnőttek is örömmel viseltek a sétán – sorolta. Idén meghirdettek egy kiegészítő programot is, a következő szlogennel: 3GY - Gyűjts, gyalogolj, gyárts!

– Különböző összegyűjtött természeti kincsek (faágak, színes levelek, dió, gesztenye) felhasználásával egy kreatív installáció készítésére vállalkoztunk Mezőkovácsháza város belső címerének megalkotásával. Segítségünkre volt ajánlásaival Albertus László helytörténész, alpolgármester is – tájékoztatott a sikeres program főszervezője.