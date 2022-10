Óriási tett dr. Fekete Károly szerint elfogadni a töviseket, mert sokan azt tekintik sikernek, ha képesek azokat kiiktatni. Isten döntése szerint viszont a győzelemhez mindig tövises út vezet, mondhatni töviskoszorús, mint Jézus Krisztusé. Pál apostolt történetével azt üzente, hogy az élet harcai nélkül nem lennénk olyan és annyira emberek, mint amilyenekké ezek tesznek minket.

Hozzátette, a magyar református egyháznak is van tövise, ez pedig Trianon, amely újra és újra felsért. Akkor is sebez, ha otthon vagyunk, akkor is, ha kirándulunk Erdélyben, a Felvidéken, a Délvidéken, Kárpátalján. Feltette a költői kérdést, hogy vajon milyenek lennénk, ha csak a magyar büszkeség lenne, és a fájdalom nem.

– Bár szeretnénk kivenni a tüskét az elégedetlenség miatt, meg kell hallani azt az isteni üzenetet, hogy elég neked az én kegyelmem – fogalmazott dr. Fekete Károly.

A püspök hangsúlyozta, hogy Isten hív minket a kegyelem forrásához, és aki az eléggel nem tápláltatik, az a sokkal sem lesz elégedett. Azzal a gondolattal zárta, hogy „csak Krisztus kegyelme lehet elég”.

Beszélt arról is, hogy a Sarkadon egybegyűltek erővé tudnak válni Isten elégséges kegyelméből. Hálát és köszönetet mondott azoknak a híveknek, akik több száz kilométert utaztak a találkozóra. Kiemelte, hogy amikor Isten közelébe kerül, akkor össze tud gyűlni a szétszóródott magyarság.