„Békéscsabán talán keveseknek kell bemutatni Molnár Sanyit, de a csabai művész megérdemli nézőink figyelmét megye- és országszerte is” – írták a csabai teátrum közösségi oldalán.

„Hadd osszunk most meg Önökkel egy archív fotót, ahol Sanyi a Jókai Színház Csárdáskirálynő produkciójában szerepelt, és ahonnan egészen biztosan tud meríteni a következő kihívásnál is vasárnap este. Ezt az előadásunkat Fodor Zsóka vendégeként Oszvald Marika is végigtapsolta anno, és aligha gondolta, hogy Sanyi egyszer pont őt alakítja majd a színpadon” – fogalmaztak a színház oldalán.