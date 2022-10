De miféle kapcsolat fűzi a Groovehouse énekesnőjéhez Martint? – erről mi faggattuk az állandóan új utakat kereső fiatalt.

– Az együttes dalain nőtt fel az én generációm is. Ráadásul személyes találkozásunk Mezőhegyesen, a szülővárosomban, ahol fergeteges nyárzáró buli tartott a Groovehouse, sorsszerű volt. Nem volt kérdés, Judy lesz az első vendégem. Könnyed, lendületes, ha kell megjárja a mélységeket és a magasságokat is, minden témára nyitott, őszinte személyiség, remek riportalany, aki őszintén megnyílt, vallott élete kudarcairól, sikereiről – mondta el érdeklődésünkre Martin, aki már készül egy újabb, nagy érdeklődésre számot tartó beszélgetésre.

– Kedvelem Vivit, modern korunk nőideálja is lehet sokak szemében. Férfi és női szemmel is gyönyörű, aki anyaként, influenszerként, celebként éli a mindennapjait sziporkázó őszinteséggel. De aki ennél is többet akar megtudni a dél-békési kötődésű Vasvári Vivienről, annak ajánlom, majd hallgassa meg a következő beszélgetésemet vele – fogalmazott sejtelmesen Martin, aki annyit még elárult, azoknak is érdemes lesz követniük az adásait, akik a retrokorszak rajongói.

A podcast-beszélgetést ITT hallgathatja meg.

Kapcsolódó cikkeink:

Döbbenetes vallomás: 37 kilóra fogyott Judy

Nulláról indult, ma már influenszereket menedzsel a mezőhegyesi Zsóri Martin