Czene Ferenc megyénk egyik legismertebb solymásza – akivel szinte nap, mint nap találkozhatnak az érdeklődők a gyulai várnál –, elmondta, az UNESCO, az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete az „Emberiség szellemi kulturális örökségének reprezentatív listájára” az élő emberi örökség tételek közé választotta évekkel ezelőtt a magyar solymászatot.

– Ez a tevékenység honfoglaló eleink révén került Európába egy olyan ősi vadászati módként, amelyet a korábban itt élő népek nem használtak – fogalmazott Czene Ferenc. – Méltán lehetünk büszkék a solymászatra, ami ugyanúgy a génjeinkben van, mint a hazai lovas íjászat. Hihetetlennek tűnik, de a vándorsólyom a világ leggyorsabb madara, sebessége zuhanórepülés közben meghaladja a 350 kilométer/órát. Orrlyukait speciális csontos képződmények fedik, melyek a zuhanórepüléskor beáramló nagynyomású levegőt elterelik a tüdőből, hogy az ne sérüljön.

Czene Ferenc és Karasz Vilmos

Czene Ferenc egyéként 11-12 éve foglalkozik solymászattal. Mint elmondta, már gyerekkorában is vonzotta ez a tevékenység, de akkor érkezett el az idő, hogy az érdeklődését komolyabbra fordítsa. Napi szinten 1,5-2 órát repteti a madarait, a sólyom mellett vörösszárnyú ölyvekkel is rendelkezik. Érdekesség, hogy előbbi madár mindössze 600 grammot nyom, vagyis alig több mint fél kiló, és így éri el a korábban már említett elképesztő sebességet. A sólyom a természetben kistestű madarakkal, a solymásznál nyers hússal táplálkozik. Vannak közöttük „egygazdások”, amelyek csak egyetlen embert fogadnak el, és akadnak olyan jól képzett madarak, amelyek akár más jól képzett solymászokkal is hajlandók együtt dolgozni. A tenyésztett madarak képesek fajtársukként elfogadni az embert. A természetből egyébként már nem szabad beszerezni, kizárólag tenyésztőtől vásárolhatók a solymászatra engedélyezett fajok.

Hamarosan nem akármilyen solymászati látványosságnak ad majd otthont Békéscsaba. Mint azt Karasz Vilmos, a Nimród Vadásztársaság 4. kerületének vezetője hírportálunknak elmondta, október 14-e, péntek és október 16-a, vasárnap között az Agrárminisztérium és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a Magyar Solymász Egyesület Békéscsabán rendezi meg az Égi Tusa és Szellemi Kulturális Örökség Solymász Versenyt. A V4 országok – Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország – mellett Olaszország, Románia, Bulgária solymászai is a meghívottak között vannak.

A pénteki nyitónapon egy úgynevezett Sky-Trial, Égi Tusa„sólyomerőpróbát” tartanak majd, amelynek során a madarak rátermettségét, ügyességét, képzettségét, tulajdonságait mérik fel. A legjobb pedig természetesen díjazásban részesül majd. Az eseményt várhatóan egy Békéscsaba és Telekgerendás közötti területen, utóbbi helységhez közelebb tartják majd, tizenöt sólyom és persze gazdáik részvételével. A program az érdeklődők számára is nyitott, várják azokat, akik szeretnének betekintést nyerni ebbe a több ezer éves múltra visszatekintő tevékenységbe.

A megmérettetésnek különös rangot ad, hogy korábban ilyet nem szerveztek Békés megyében, általában északon tartottak hasonló versengést.

A rendezvény célja, a solymászat, mint hungarikumnak és élő szellemi örökségnek minél szélesebb körben való megismertetése. A programon résztvevő solymászok az eredeti formájában megőrzött autentikus solymászati tevékenységet a lehető legtisztább megjelenésben mutatja be.

A programok az eseménysorozat másik két napján is látogathatók, a szervezők majd pontos koordinátákat is megadnak a rendezvényhez az érdeklődőknek.