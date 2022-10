Két apa és két fia halt meg a szombat délelőtt, Gyomaendrőd közelében bekövetkezett autóbalesetben. A 64 éves M. Gábor és a szintén Gábor nevet viselő középkorú fia Létavértes megbecsült lakosai voltak. A borsonline.hu információi szerint Menyhárt Károly polgármester régóta ismerte a családot.

– A fiatalabbik sokáig hivatásos tűzoltó volt, aztán leszerelt és alapított egy biztonsági céget. Többek között a községben is ők felügyelték a rendezvények rendjét. Az apját mindig is kiváló embernek tartottam, ezért is viselt meg a halála. Régóta dolgozott sofőrként az önkormányzatnál, rajtam kívül az elődeimet is kiszolgálta. A munkájában precíz volt, aki abszolút megérdemelte a bizalmat. Sohasem okozott balesetet, ezért tudtam, ha ő visz el egy helyszínre, biztosan célba érek – mondta a település első embere, és hozzátette: a hivatal dolgozói a közeljövőben terveztek egy kisebb ünnepséget tartani M. Gábor tiszteletére.

– Nemrég bejelentette, nyugdíjba vonul, amit tiszteletben is tartottam. Mondogattam is neki, hogy megérdemel egy méltó ceremóniát, hiszen az önkormányzat fontos dolgozója volt. Sajnos a búcsúztatójából már nem lesz semmi, pedig megérdemelte volna, mint ahogy a gondtalan időskort is – méltatta a politikus a kedvelt gépkocsivezetőjét.

Menyhárt Károly polgármester megrendülten nyilatkozott /Fotó: borsonline.hu/

Menyhárt szerint különösen szomorú, hogy M. Gábor mindig mindenkit biztonsággal szállított, ő maga egy autóban veszítette életét.

A balesetben elhunyt két másik férfi ugyancsak a családhoz tartozott. A debreceni J. Lászlót a felesége mellett kislánya is gyászolja. Fannit a Facebookon próbálták vigasztalni az ismerősök.

– Drága Fanni! Mindig szeretni fognak és a szívedben élnek – utalt egy hozzászóló arra, hogy az iskolás lány az édesapja mellett a nagypapáját is elvesztette.