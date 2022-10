– Megérkezett az önkormányzat számlájára a nyertes forrás, 2 millió 676 ezer forint. A pályázati összeghez képest (2,9 millió) alig kevesebb a pénz, s már arról is tájékoztattak, hogy a második körös pályázatra is beadta igényét a település – fogalmazott Erdős Norbert. A részletekről Pápai Zoltán polgármester számolt be. Elmondta, mennyit köszönhet a település a gazdálkodóknak, a vállalkozásoknak. Az iparűzési adóbevétel, amit befizettek az önkormányzatnak, arra szolgál, hogy a pályázatok önrészét befizethesse Kunágota. Most, a megérkezett pénzből az iparűzési adó túlfizetéseit visszatérítik.