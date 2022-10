A MATE négy kutatója is elvégezte a növényvédelmi drónpilóta képzést. Köztük van dr. Grósz János, Sebők András és Túri Norbert is, illetve Simon Szabina, a MATE Növényvédelmi Doktori Iskola PhD-hallgatója, aki a közelmúltban lett Magyarország első női növényvédelmi drónpilótája. A januárban induló oktatásban a MATE több területének szakértője is részt vehet, továbbá az egyetem tulajdonában lévő drónokat és speciális szoftvereket is bevonják a képzésbe.