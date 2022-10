Lombszívó berendezésekkel is gyűjtik a lehullott leveleket

Hullanak a falevelek, a Békéscsabai Városgazdálkodási Kft. munkatársai pedig el is kezdték azokat összegyűjteni. Balla Ferenc, a cég ügyvezetője elmondta, hogy a munka kézi és gépi erővel zajlik. Amíg a szűkebb helyeken szerszámokkal dolgoznak, addig a nagyobb, nyitottabb felületeken nagyteljesítményű mobil, a gépjármű platójára szerelhető lombszívó berendezéseket vetnek be, amelyek nemcsak felszívják, hanem egyben le is darálják a leveleket és a kisebb ágakat. Így kétszer-háromszor több levelet tudnak a platóra juttatni, ami segítséget jelent a szakembereknek, illetve hamarabb végeznek az adott területen. Bár szeptemberben elkezdték a munkát, és folyamatosan dolgoznak, az enyhe tél miatt előfordul, hogy az őszi levelek nem hullanak le időben, ezért a feladat átnyúlhat akár januárra és februárra is.

Hangsúlyozta, hogy a ledarált levelek egy része a talaj komposztálására is felhasználható. Ezt a módszert fás, cserjés, bokros, illetve kitisztított virágágyásos területeken alkalmazzák. Ilyenkor a helyszínen hagyják a ledarált leveleket, valamint a kisebb nyesedékeket, és egy nagyjából 10 centiméteres réteget alakítanak ki. Ez azért hasznos, mert a nyesedék és a ledarált levél a tél folyamán komposztálódik, és egy tápanyagban gazdag humuszréteg alakul ki tavaszra, amely a fák, a cserjék tápanyag-utánpótlásában nagy szerepet játszik.

Járdák, kerékpárutak és terek környezetében viszont nem alkalmazható ez a módszer, mert szárazabb időszakokban akár egy kisebb szél is szétfújja az avart, így a rendezettség megszűnik a területeken, valamint az esős időjárást követően a levelek a járdákra, a kerékpárutakra tapadva csúszásveszélyt jelenthetnek. Összességében a cél az, hogy a belváros szép és tiszta maradhasson, és elfogadható legyen mind a békéscsabaiak, mind a városba látogatók számára.