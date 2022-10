Az eseményen az érdeklődő diákoknak és szüleiknek bemutatták a gépjármű mechatronikai, a logisztikai technikus és a közlekedésüzemvitel-ellátó technikus szakokat. A vendégek emellett tájékoztatást kaptak az iskola Erasmus programjáról, a Békéscsaba Hazavár és a Honvéd Kadét programról, illetve megismerhették a diákönkormányzat működését is.

Malatyinszki Péter intézményvezető ismertette, hogy a fiatalokat érdeklődés alapján csoportokra bontották. Ezután az diákoknak az igazgatói tájékoztatás alkalmával bemutatták az iskolát, annak szerepét és küldetését is. A délelőtt folyamán több programban is részt vehettek a tanulók: megismerkedhettek a szakmákkal, megnézhették a tanműhelyeket, és egy kis ízelítőt is kaptak az iskola életéből, hiszen az aktuálisan zajló órákba is betekintést nyertek.

Malatyinszki Péter elmondta, hogy egy oktatási intézmény életében a beiskolázás gyakorlatilag az egyik legfontosabb teendő, amit el kell látniuk. Hangsúlyozta: nagyon odafigyelnek arra, hogy megfelelő tájékoztatást nyújtsanak mind a diákoknak, mind pedig a szüleiknek. Hozzátette, hogy nem az a céljuk, hogy mindenáron beiskolázzák a gyerekeket, hanem az, hogy aki hozzájuk megy, minden hasznos információt megkapjon, hogy helyes döntést tudjon hozni. Mint mondta, kis iskolának számítanak, három szakirányú képzésükkel mindenképpen jól járnak azok, akik ezen területek iránt érdekelődnek. Utalt arra is, hogy a munkaerőpiacon jól hasznosítható tudást szereznek náluk a diákok. – Gépjármű-mechatronikai technikusra mindig szükség lesz, hiszen autók vannak, lesznek, ezek pedig elromlanak és szerelőhöz kell vinni. A logisztikai- és közlekedésüzemvitel-ellátó technikus pedig jolly joker szakmának számít, mert az itt megszerzett végzettséggel nemcsak ebben az ágazatban tud elhelyezkedni a tanuló, hanem akár a kereskedelemben is, bárhol, ahol árumozgás, beszerzés zajlik – ismertette az intézményvezető.

Az iskolának jelenleg 415 tanulója van. A gépjármű mechatronikai technikus – vagyis köznyelven autószerelő – szaknak Malatyinszki Péter szerint töretlen a népszerűsége, többségében a fiúk, de egyre több lány körében is. A logisztika szerinte egy feljövő, egyre népszerűbb, felértékelődő ágazat, ahogy a közlekedésüzemvitel-ellátó is. Ismertette, hogy a koronavírus-járvány is bebizonyította, milyen fontos szerepe van a logisztikának és az árutovábbításnak a vakcinák szállítása miatt.

Az intézmény kiegészítő programokat is kínál, ilyen például az Erasmus, a programnak köszönhetően pedig számos európai országba tudják eljuttatni tanulóikat, akik így külföldön kezdhetik el szakmai gyakorlatukat és egy hónapon keresztül tanulhatnak egy helyi cégnél. Békéscsabán egyedülálló módon csak a Keményben érhető el a Honvéd Kadét képzés. Azoknak a diákoknak, akik ezt az irányt választják plusz egy órát építenek a tantervükbe, a honvédelmi alapismereteket. Az igazgató kiemelte, hogy a képzés nem jár semmiféle kötelezettséggel, viszont a diákok katonai ismeretekre tesznek szert, illetve a szakmai ösztöndíjakon felül pályázhatnak még a Honvédség által kínált, akár havi 40 ezer forintos ösztöndíja is.