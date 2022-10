Dr. Görgényi Ernő kiemelte, Gyulára 1956. október 26-án délutánra ért el a forradalom. Már napközben is csoportokba verődve taglalták a pesti híreket a gyulai polgárok, estére pedig mintegy kétezer ember gyűlt össze a Kossuth téren, akik ledöntötték a felszabadulási emlékműnek nevezett obeliszket, melynek a tetején vörös csillag éktelenkedett.

A forradalom leverése után persze visszaállították a diktatúra szimbólumát, ám így sem tartott az örökkévalóságig, hiszen annak hűlt helyétől néhány méterre ’89 óta már egy kopjafa áll, amely ’56-nak állít emléket.



A forradalom Gyulán is elemi erejű volt, de mindvégig békés. Már a csillag ledöntése során is arról szónokolt Simonyi Imre költő, hogy kerülni kell az atrocitásokat és a forradalom tisztaságát méltatta. A tüntetők senkit sem bántottak, hazafias dalokat énekeltek, politikai jelszavakat, rigmusokat skandáltak. Másnapra újabb felvonulást hirdettek a városháza elé, a Petőfi térre. Itt már 6-7 ezer fős tömeg gyűlt össze. Ezzel párhuzamosan megkezdődött a polgári önszerveződés. Munkástanácsok alakultak, az üzemek, vállalatok, hivatalok dolgozói küldötteket választottak és a városházán létrehozták a forradalmi bizottságot. Ennek elnökéül Nádházi Jánost választották, egy kommunisták által üldözött, tehetséges szociáldemokrata politikust, aki szabómesterként kereste kenyerét. Elismertségére jellemző volt, hogy a városháza előtt összegyűlt többezres tömeg is az ő szavát várta október 27-én.

Tapsorkánnal fogadták az erkélyen megjelent Nádházit. „Ez szent forradalom. Ne bántsunk törvénytelenül embereket! Vigyázzanak erre a szép városra!” – mondta többek között, majd közel egy órás beszéde végén ezrek fogták meg a mellettük álló kezeit, és a tér névadójának verssoraival megesküdtek: „rabok tovább nem leszünk”. Jellemző az 56-os gyulaiak lelkületére, hogy Nádházi felhívására minden templomban misét, istentiszteletet tartottak a forradalom első napjaiban elesettekért és a harcokban még résztvevőkért.