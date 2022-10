– Vannak emlékezetes sztorik?

– Mindegyik emlékezetes, mindig történik valami. Mostanában a jelöltek kevés önállósággal rendelkeznek, és ezt mi, szülők rontottuk el. Például egy húszéves fiút az édesanyja hoz el beiratkozni, vezetni. Nekem így soha nem lett volna jogosítványom. De változik a világ. A szülők kevés teret engednek, közben szeretnék, hogy 30-40 óra alatt legyenek teljesen önállóak a fiatalok, ami nem lehetséges. A diákok sok esetben lassan döntenek, rövid a látásuk, csak az okostelefonig ér – és hasonló a kollégáim véleménye is. Sőt nem is biztos, hogy a fiatal szeretné a jogosítványt, csak elküldte anyu meg apu; és nincs tisztában azzal, hogy ez mennyire veszélyes üzem. Mert nagyon szép az autózás – szerintem a világ egyik legszebb dolga –, de az egyik legveszélyesebb is, mert egyik pillanatról a másikra egzisztenciákat tud tönkretenni egy baleset. Ezért mindig topon kell lenni. Máshogy is kell oktatni, mint régen, több türelemre van szükség. Látszik, hogy ki az, aki igazán szeretné a jogosítványt – a többiekkel pedig küzdünk, míg meg nem értik, hogy ez szükséges, és akkor tovább is tudunk lépni.

– Egy karcot sem látok a kocsin. Nem félti, hogy összetörik, meghúzzák?

– Egy kőműves is azért vesz jó kalapácsot, hogy dolgozzon vele. Én így vagyok az autóval, nekem ez a munkaeszközöm. Annak idején egy sárga 1200S-s Ladával kezdtem, jó barátok voltunk. Nem volt benne szervó, meg kellett küzdeni egy-egy megfordulással. A mai autók sokkal modernebbek, és a mostani kocsim a tizenharmadik vagy tizennegyedik a sorban.

– Mivel tölti a szabadidejét?

– Abból van a legkevesebb, azt is a családdal. De nincs különösebb hobbim, mondhatni a munkámnak élek. Ha nagyon elfáradok, akkor kerülök egyet a városban, és a végére fel is töltődöm. Lehet azért, mert amúgy többet ülök az anyós-, mint a sofőrülésben.