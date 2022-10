Ebben a hónapban szerte a világon különböző rendezvényekkel, futóversenyekkel, megmozdulásokkal, sétával, prevenciós tanácsadásokkal, tudományos előadásokkal igyekeznek felhívni a figyelmet az elkötelezett szakemberek és a civil aktivisták az emlőrák korai felismerésének fontosságára – fogalmazott köszöntő beszédében dr. Görgényi Ernő. Gyula polgármestere elmondta, ilyenkor ennek érdekében épületek, közterek borulnak rózsaszínbe.

– Ugyanezért folyt pénteken rózsaszín víz Gyulán, a Kossuth téri szökőkútból, ami segített, hogy az üzenet még többekhez eljusson – hangsúlyozta dr. Görgényi Ernő.

Szólt arról, hogy az Országos Onkológiai Intézet Nemzeti Rákregisztere éves bontásban közöl statisztikai adatokat a daganatos megbetegedésekről. A kimutatás szerint Magyarországon évente mintegy 70 ezer daganatos megbetegedést diagnosztizálnak, és a 100 ezer lakosra jutó közel 1400 eset fele-fele arányban oszlik meg a férfiak és a nők között. A hölgyek körében pedig az emlődaganat az egyik leggyakoribb elváltozás, ez a daganattípus a megbetegedések mintegy 22 százalékáért felel.

A rózsaszín szalag, amelyet a résztvevők pénteken is viseltek, hosszú ideje a mellrák elleni küzdelem jelképe.

A polgármester fontosnak nevezte, hogy minél többen tudják, a megbetegedésekért ritkán okolható valamilyen örökölt genetikai tényező. Jellemzően olyan károsodások miatt alakul ki, amelyek az életmóddal állnak összefüggésben, és az évek során halmozódnak fel a szervezetben. A mellrák kockázata jelenlegi tudásunk szerint nem mérsékelhető nullára, de nagy mértékben csökkenthető, amire a pénteki program is ráirányította a figyelmet.

– Lényeges az ideális testsúly megtartása, az alkohol és a dohányzás mérséklése, minimalizálása és a rendszeres mozgás – sorolta. – A legfontosabb viszont a szűrés, az önellenőrzés, valamint az időszakonként visszatérőn végzett mammográfiás vizsgálat. Kiemelte, utóbbi az egyetlen tudományosan igazolt eljárás az átlagos rizikójú hölgyek szűrésére, ezáltal a halálozás csökkentésére. A mammográfiával felfedezett korai stádiumú tumorok esetében az ötéves túlélési arány 99 százalék.

– A szalagos megmozdulások elsődleges feladata pedig pontosan az, hogy minél szélesebb körhöz eljussanak a betegség megelőzéséhez szükséges információk, hiszen egyértelműen ez a kulcs – fogalmazott dr. Görgényi Ernő. – Gyulán az egészségmegőrzés viszonylag gyakran kerül a figyelem középpontjába, köszönhetően többek között a Hídi sétának is. Egy rendkívül érzékeny témáról van szó, amelynek kapcsán sokan nehezen vállalják fel érintettségüket. Ezért is lehetünk hálásak Szilágyi Editnek, aki felvállalta ezt, és nagy szerepe volt abban, hogy Gyulán is útjára indulhatott a kezdeményezés.