– Mivel mi egy kisméretű vendéglátóhely vagyunk, így arányosan kisebbek a terheink is. Ebben a szezonban még nem történt változás az árak tekintetében, azonban a beszállítóink hétről-hétre emelték az alapanyag árakat, ami körülbelül 30-40 százalékos növekedést jelentett. Ezért jövőre valószínűleg nekünk is árat kell majd emelnünk, várhatóan 15-20 százalékkal – fogalmazott. Hozzátette: a VaBene műhelyben készült termékek a gyártástól az értékesítésig hűtést igényelnek, ezért tervben van az energiaellátás korszerűsítése is.

Megkérdeztünk egy másik, főként italokat, kávét, valamint fagylaltot és süteményt is kínáló békéscsabai vendéglátóhelyet is. Ők már nem tudtak ilyen pozitívan nyilatkozni. A tulaj elmondása szerint az energiaválságot megelőzte a híre, számítottak rá. Ezért próbáltak előzetes felmérések alapján részben átállni megújuló energiára. Viszont az ingatlan társasházhoz tartozik, így a lakóközösség véleményét és hozzájárulását kellett kérniük a napelemek felszereléséhez, de nem született megegyezés. Mint mondta, így nem maradt más, mint hogy megpróbálnak odafigyelni az energiafogyasztásukra. A téli időszakban inverteres klímával tartják majd melegen a kávézót, az égőket, a világítást energiatakarékosra cserélik, a kellemes hangulatot gyertyákkal próbálják biztosítani. Emellett csökkenteniük kell a nyitva tartásukat is. A tulajdonos elmondta, már megkapták az emelt energiaszámlákat, amik 2-3-szor magasabbak, mint korábban.

– Sajnos ezeket be kell építenünk az árakba, másképp nem tudjuk kigazdálkodni. Ez egy ördögi kör: nem csak az energiaárak mentek fel, hanem az élelmiszer árak is, nagy az infláció és a munakaerőért is többet kell ma fizetni. Igyekszünk olyan szinten tartani az árakat, hogy az megfizethető legyen – fogalmazott. A tulajdonos úgy összegzett: azok a vendéglátóhelyek, amelyek ebben az időszakban ki tudnak tartani, előnyből fognak indulni a gazdasági fellendülés idején is.