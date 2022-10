Mint azt korábban megírtuk, Békésszentandráson egy négycsillagos szálloda épül 4,4 milliárd forintból, amiből 1,7 milliárd forint állami támogatás. A megújult épület pedig megőrzi az eredeti hangulatát, ikonikus elemei falain kívül és belül is helyet kapnak.

Lesfalvi Balázs alpolgármester kifejtette, több mint száz évvel ezelőtt épült meg a békésszentandrási szőnyeggyár egy olyan munkahelyként, ami a település 500 lakosának biztosított megélhetést. Szinte ma sincs olyan ember a nagyközségben, akinek valamelyik női családtagja ne dolgozott volna ott. Mindenkinek van tehát kötődése hozzá, ezért is örültek annak, hogy a falai közé, a Barna Antal által megálmodott szállodában helyet kap egy szőnyeggyártást bemutató múzeum, illetve az eredeti óriás ablakokat is megőrzik, melyek restaurálva díszítik majd a beltereket.

Részletezte, a régi gyár mintegy 2x3 méteres vasablakait a felújításkor a kivitelezők kiszerelték, és meglátva bennük az értéket, nem adták el senkinek – hiába akarták többen is megvenni –, helyette inkább megbízták azzal, hogy restaurálja azokat, így a lakberendező elképzelései alapján dekorációként kerülhetnek vissza a megújult épületbe. Kiemelte, ezek az ablakok valóban értékesek, hiszen kétkezi munkával készültek anno mesteremberek által, hagyományos eljárással. A restaurálás folyamán is ez utóbbit követték, ám az üvegek helyett tükröket foglaltak a keretekbe. A felújítás során természetesen gépeket sem használtak, így minden munkafolyamat megegyezett a bő száz évvel ezelőtt alkalmazott technikával, ráadásul eredeti anyagokat használva.

Lesfalvi Balázs elárulta, az elkészült nyolc ablak restaurálása óriási, de egyben a nemes feladat volt számukra, amely egy hónapig tartott. Visszaemlékezett, a hatalmas ablakok mérete nem a véletlen műve volt egykor, hiszen céljuk az volt, hogy a lehető legtöbb fényt engedjék be a gyárba azért, hogy a lehető legkevesebb energia felhasználásával tudjanak az asszonyok hosszú műszakokban, de végig jól látva szőnyegeket gyártani.

A restaurálásra visszatérve elmondta, érdekes volt látni és tapasztalni számára, hogyan dolgoztak a régi mesteremberek –akik közül néhánynak ki is kérték a tanácsát –, és milyen masszív szerkezeteket készítettek kétkezi, aprólékos munkával. Az eredeti ragasztó eltávolításába például majdnem bele is tört a bicskája, már majdnem feladta a dolgot, mire végül sikerült leszednie. Lesfalvi Balázs összegezte, az ablakok megmentése tehát komoly feladat és nagy büszkeség volt számára, ahogy Barna Antal azon mondata is, miszerint ami Szentandráson van már több mint száz éve, az maradjon is ott örökre. Így végül egyetlen ablakkeret sem hagyta el a település tábláját.

A hotel több pontján is emléket állítanak a szőnyeggyárnak Barna Antal kérdésünkre elmondta, a szőnyeggyár 1920 és '26 között készült el, kastély jellegű épületként. Ezért is gondolták sokan még százévesnél is régebbinek. Homlokzata tehát régi jegyeket őriz, melyek megtartásához a felújítás során is ragaszkodott. Ebben természetesen az eredeti nyílászárók is jelentős szereppel bírnak, hiszen az épület egész karakterét és arculatát a régi kovácsolt vasból készült és szegecselt ablakok is adták a téglaburkolaton túl. Semmiképp nem szerette volna ezeket kidobni, sőt, az új, korszerű nyílászárókat is ezek mintájára készíttette el. A régieket pedig rábízta Lesfalvi Balázsra, aki restaurálta azokat. Lesznek tehát olyan részek a szálloda területén belül – ilyen például az étterem –, ahol a hátsó nagy falra helyezik be a felújított ablakokat dekorációként. A lobbiban pedig lesz egy olyan terület, melyen olyan vakablakokat helyeznek el a falon, amiket hátulról megvilágítanak. Ezeknek az üveglapját egy kecskeméti mesterember készíti ólomüveg technológiával, a békésszentandrási szőnyeggyár jellegzetes perzsa és torontáli szőnyegmintája alapján. Ezen ablakok mérete 2x3 méteresek, és mindkettőre olyan motívumok kerülnek, amely az Országházba, a Sándor-palotába, illetve Amerikában, a Fehér Házba készült, Békésszentandráson szőtt szőnyegeken is látható.

Barna Antaltól megtudtuk, terveik szerint 2023. május végére elkészül a szálloda. Jelenleg a külső és belső munkálatok zajlanak is párhuzamosan. A keleti szárnyban 21 szoba készül, ezek ki vannak festve, fürdőszobáik pedig megkapták burkolatukat. Két szobában továbbá a padlószőnyeg is bent van már, illetve a tapétázás is elkészült. A következő lépcsőfok a bútorzat gyártása lesz. Eközben a kastély jellegű épületben a múzeumrész belsőépítészeti kialakítását fejezték be nemrég. Az emeleten lévő szobák gipszkartonozásán is túl vannak, valamint folyamatban van a légtechnika és a víz, szennyvíz kiállások előkészülete. Míg az északi szárnyban, ahol a wellness részleg épül, építészeti munkálatok folynak.

Végül elárulta, nagy örömükre sikerült megfúrniuk egy 1100 méter mély termálkutat, amivel 63,8 fokos vizet értek el. Ezzel fűtik majd az egész szállodát és múzeumot, illetve biztosítják belőle a használati melegvizet és a termálvizes medencék fűtését. Emellett elkészült egy 185 méter mély hideg vizes kút is, amivel a hűtést és a medencék vízellátását oldják meg. De felszerelnek 100 kilowattnyi napelemet a tetőre és a parkolókra, ami az áramellátást fedezi majd.