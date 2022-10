Városunkban egy olyan nagyon szuper, újabb színfolt jött létre, ami segíti a fiatalok sportolását, újabb lehetőség született a szabadidő kellemes eltöltésére – nyilatkozta hírportálunknak Alt Norbert. A város alpolgármestere elmondta, a beruházás egyedinek számít, már csak azért is, mert a közelben sehol nincs hasonló pálya. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a városi sporttelepről a skatepark átkerült a Kempf-tóhoz. Ezzel kapcsolatban korábban megírtuk, az előbbi környéken élők több alkalommal is jelezték, hogy a létesítmény használata meglehetősen zajosnak számított, másrészt gondot okozott az is, hogy azt nehéz volt karbantartani. A városvezetés ezért is egyeztetett Kempf Zozó freestyle BMX-világbajnokkal, youtuberrel, vloggerrel és öccsével, Kempf Patrikkal, junior és amatőr magyar bajnok freestyle BMX-essel, akik akkor már egy bringapark létesítésében gondolkodtak.

Az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosi Iroda a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (MAKETUSZ) bevonásával írta ki az Országos Bringapark Programot, és ezen a lehetőségen nyertek Kempf Zozóék támogatást. A fejlesztés keretében egy úgynevezett pumpapálya építésére és a skate-park felújítására, átalakítására vállalkoztak, amihez önerőt is biztosítottak. A pump track, azaz pumpapálya egyébként egy aszfaltos, kisebb-nagyobb hullámokból, kanyarokból kialakított pálya.