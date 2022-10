Kérelem 11 perce

Még most is kérhető iskolakezdési támogatás Mezőgyánban

Iskolakezdési támogatást adnak a mezőgyáni diákoknak, az erre vonatkozó kérelmeket még most is be lehet nyújtani – mondta Dani Attila polgármester.

Az általános iskolások 10 ezer, a középiskolások 20 ezer, az egyetemista, főiskolás fiatalok pedig 40 ezer forintot kaphatnak. Hozzátette: az óvodásoknak és az általános iskolásoknak tisztasági csomagot biztosítottak egyenként nagyjából 2500 forint értékben, az intézmények határozták meg, hogy mi legyen a pakkokban.

