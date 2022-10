Mint azt Franciskától, illetve az édesanyjától, Püski Nikolettától megtudtuk, nagyon örülnek a sikernek, amiben rengeteg munka fekszik. A család egyébként Piliscsabán él, és mivel az anyuka és a nagymama is békési kötődésű, ezért indult a fiatal hölgy a város színeiben a megmérettetésen.

– Óriási megtiszteltetés volt Békést képviselni, hiszen nagyon kötődünk a településhez – árulták el.

A felkészülés és a kiváló eredmény egyébként rengeteg munkával és lemondással is járt, hiszen a több mint 80 kilométerre található Inárcsra jártak edzeni Baján Benita trénerhez. A fiatal lány és édesanyja is úgy gondolja, hogy megérte a siker miatt, és azért is, mert sikerült Békés nevét öregbíteni. Az előttünk álló hétvégén egyébként hazautaznak a városba, ahol majd a Békési Kolbászvigalom programjába is bekapcsolódnak.

A nagyszerű eredményt elért Marik Franciska jelenleg nyolcadik osztályos, éppen felvételire készül, és mintegy hat éve lovagol. A gallopsportot most próbálta ki, ez az első éve a szakágban, de tehetségét jól mutatja, hogy három hét múlva az országos bajnokságon már díjugratásban fog indulni.

Az édesanya kiemelte, lánya Esztergomban katolikus általános iskolába jár, és nagyon sokat köszönhet az intézménynek, ahol mindenki egy emberként Franciska mellett áll, rengeteget segítették a felkészülés időszaka alatt is.